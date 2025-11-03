ایران وایر و ایندیپندنت فارسی - آتابای دهمین و پرافتخارترین رئيس فدراسیون فوتبال ایران و ششمین رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بود کامبیز آتابای، یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ معاصر ایران در عرصه ورزش و مدیریت دربار پادشاهی پهلوی، روز دوشنبه دوازدهم آبان ۱۴۰۴ در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

او بنیانگذار لیگ حرفه‌ای تخت جمشید بود و در دوران ریاستش بر فدراسیون فوتبال ایران، قهرمانی جام ملت‌های آسیا، قهرمانی جوانان آسیا، قهرمانی بازی‌های آسیایی و حضور در المپیک و نخستین حضور در جام جهانی که با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شد را به دست آورد.

او سال ۱۳۱۸ در شهر گنبد کاووس در خانواده‌ای ترکمن، متمول و بانفوذ متولد شد؛ پدر او، ابوالفتح آتابای، معاون وزیر دربار در دوران پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی بود.

آتابای پس از اتمام تحصیلات متوسطه در تهران، برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شد و در دانشگاه نظامی سلطنتی سندهرست علوم نظامی آموخت. او همچنین دوره‌های تخصصی عملیات هوابرد و چتربازی را در یک مدرسه نظامی آمریکایی پشت سر گذاشت.

کامبیز آتابای پیش از انقلاب مدیرکل دفتر فنی و خدمات عمومی دفتر شهبانو فرح پهلوی در دوران حکومت محمدرضا شاه پهلوی و پس از آن انقلاب نیز ریاست دفتر شهبانو در نیویورک را برعهده داشت.

یادبود زنده‌یاد کامبیز آتابای

با اندوهی ژرف، یاد و نام زنده‌یاد #کامبیزآتابای را گرامی می‌داریم -- مردی شریف، وفادار و فرهنگ‌دوست که پس از سال ۱۳۵۷ تا واپسین روزهای زندگی، یار و رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی باقی ماند.



-- SabaKhoi سباخويى (@saba_khoi) November 3, 2025

