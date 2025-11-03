Monday, Nov 3, 2025

صفحه نخست » درگذشت تیمسار خلبان لوتر یادگاری

سرهنگ خلبان، لوتر یادگاری از مسیحیان آشوری ایران و خلبان هواپیمای سوخت‌رسان در عملیات اچ ۳ درگذشت
passing0.jpgاو برای این کار با غول سوخت‌رسان بوئینگ۷۰۷ (ابعاد ۴۶در۴۴ m) با سرعتk/h۵۰۰ در ارتفاع اعجاب آور۱۰۰متری در مسیری کوهستانی، پرواز کرد. بدون این عملیات شانس آزادسازی خرمشهر پائین بود.
یادگاری بارها وارد خاک دشمن شد تا فانتوم‌های تشنه سوخت را نجات دهد. در عملیات کمان ۹۹ نیز او سوخت‌رسانی کرد تا هواپیماها از سقوط نجات یابند همرزمانش او را «ساقی فانتوم‌های تشنه» می‌نامیدند زیرا علیرغم هشدارهای رادار، تانکر بی‌دفاع را از مرز عبور می‌داد
retired.jpg
خلبان لوتر یادگاری بعد از دوران بازنشستگی به ایالات متحده مهاجرت کرد.
passing.jpg

