سرهنگ خلبان، لوتر یادگاری از مسیحیان آشوری ایران و خلبان هواپیمای سوخت‌رسان در عملیات اچ ۳ درگذشت

او برای این کار با غول سوخت‌رسان بوئینگ۷۰۷ (ابعاد ۴۶در۴۴ m) با سرعتk/h۵۰۰ در ارتفاع اعجاب آور۱۰۰متری در مسیری کوهستانی، پرواز کرد. بدون این عملیات شانس آزادسازی خرمشهر پائین بود. او برای این کار با غول سوخت‌رسان بوئینگ۷۰۷ (ابعاد ۴۶در۴۴ m) با سرعتk/h۵۰۰ در ارتفاع اعجاب آور۱۰۰متری در مسیری کوهستانی، پرواز کرد. بدون این عملیات شانس آزادسازی خرمشهر پائین بود.

یادگاری بارها وارد خاک دشمن شد تا فانتوم‌های تشنه سوخت را نجات دهد. در عملیات کمان ۹۹ نیز او سوخت‌رسانی کرد تا هواپیماها از سقوط نجات یابند همرزمانش او را «ساقی فانتوم‌های تشنه» می‌نامیدند زیرا علیرغم هشدارهای رادار، تانکر بی‌دفاع را از مرز عبور می‌داد

خلبان لوتر یادگاری بعد از دوران بازنشستگی به ایالات متحده مهاجرت کرد.