Tuesday, Nov 4, 2025

صفحه نخست » تعقیب قضایی شرکت فروش عروسک‌های کودک‌نمای جنسی

dolls.jpgدر واکنش به فروش عروسک‌های جنسی کودک‌نما از سوی شرکت شِین، فرانسه به این شرکت چینی هشدار داد که در صورت ادامه فروش این عروسک‌ها در فرانسه، فعالیت آن در خاک این کشور ممنوع و دسترسی به سایت این شرکت محدود خواهد شد. بسیاری از فعالان حقوق کودک، این عروسک‌ها را دارای محتوای پورنوگرافی کودکانه دانسته و خواستار حذف کامل آنها از سایت این شرکت شده‌اند

رادیو بین المللی فرانسه - شرکت شِین، غول تجاری چینی و نماد مُدهای زودگذر، این روزها در فرانسه تحت پیگرد دستگاه قضایی قرار گرفته است. اداره کل رقابت، مصرف و مبارزه با تخلفات تجاری در فرانسه اعلام کرده که فروش عروسک‌های جنسی با ظاهری شبیه کودکان توسط این شرکت به مقامات قضایی گزارش شده است. این محصولات که در سایت فروش ارزان‌قیمت شِین مشاهده شده‌اند، فاقد هرگونه فیلترینگ جدی برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر سن قانونی هستند.

در بیانیه اداره مبارزه با تخلفات تجاری آمده است: «توضیحات و دسته‌بندی این محصولات در سایت فروش، اجازه شک درباره ماهیت کودک‌آزاری محتوای آن‌ها را نمی‌دهد.» همچنین یادآوری شده است که انتشار محتوای کودک‌آزاری جنسی مشمول مجازات تا هفت سال زندان و ۱۰۰ هزار یورو جریمه است و درنظر نگرفتن تدابیر فیلترینگ تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه قابل پیگرد دارد. این پرونده اکنون در دست دادستانی پاریس قرار دارد.

سرژ پاپن، وزیر بازرگانی فرانسه با انتشار پیامی در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «دولت برای حفاظت از زنان و مردان فرانسوی کوتاه نخواهد آمد.»

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

شرکت شِین نیز در واکنش اعلام کرده است که این محصولات فورا از سایت حذف شده‌اند و یک تحقیق داخلی برای بررسی نحوه عبور این آگهی‌ها از سامانه‌های کنترل و همچنین بازبینی کامل و حذف هر محصول مشابه در جریان است. این شرکت همچنین اعلام کرده که در صورت درخواست مقامات قضایی فرانسه، اطلاعات خریداران عروسک‌ها را هم در اختیار آنها قرار می‌دهد.

این نخستین بار نیست که فروش چنین محصولاتی در فرانسه خبرساز می‌شود. در سال ۲۰۲۲، نمایندگان آمازون به دلیل فروش عروسک‌های کودکانه با ماهیت جنسی در سال ۲۰۲۰ به دادگاه قضایی شهر دییِپ فراخوانده شدند. سایت آمازون فرانسه به دلیل فروش محصول توسط یک شرکت ثالث چینی تحت پیگرد عمومی قرار نگرفت، اما شرکت فهرستی از مشتریان ارائه کرده بود. بر اساس گزارش منتشرشده در وب‌سایت مربوط به اخباری شهر دییِپ، یک خریدار در آوریل ۲۰۲۳ به سه ماه حبس تعلیقی، الزام به درمان روانپزشکی و پرداخت ۱ یورو به سازمان حقوق بشری «صدای کودک» در فرانسه محکوم شد.

شرکت شیِن امسال در فرانسه سه جریمه به مجموع ۱۹۱ میلیون یورو دریافت کرده است. این جریمه‌ها به دلیل عدم رعایت قوانین کوکی‌های آنلاین، تبلیغات گمراه‌کننده، ارائه اطلاعات نادرست و عدم اعلام وجود میکروفیبرهای پلاستیکی در محصولات صادر شده‌اند. باز شدن این پرونده جدید، جنجال‌ها را در آستانه افتتاح اولین فروشگاه دائمی شِین در مرکز خریدی در قلب پاریس تشدید خواهد کرد.

چندین شرکت فرانسوی در اعتراض به این موضوع، این مرکز خرید و فروشگاه تاریخی پایتخت را ترک کرده‌اند و شرکت دیزنی نیز همکاری خود با این فروشگاه برای ایام سال نو میلادی را لغو کرده است.

هرچند قرار است شرکت شِین در هفته‌های آینده پنج فروشگاه دیگر در شهرهای دیژون، رَنس، گرونوبل، آنژه و لیموژ افتتاح کند.

اداره مبارزه با تخلفات تجاری تأکید کرده که شِین تاکنون در سایت خود هیچ اقدام مؤثری برای فیلترینگ محتوا و جلوگیری از دسترسی کودکان به این محصولات انجام نداده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که پیش‌تر نیز در همین سایت و برند، فعالیت‌های تجاری بحث‌برانگیز، ادعاهای نادرست و چندین عدم تطابق شناسایی و مورد پیگرد قرار گرفته‌اند.

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

شِین در حال حاضر نه تنها با بحران‌های حقوقی و قضایی مواجه است، بلکه حضور تجاری و فیزیکی آن در فرانسه نیز با انتقادها و اعتراضات اجتماعی همراه است. پرونده فروش عروسک‌های جنسی کودکانه، اقدامات قانونی پیشین و افتتاح فروشگاه‌های جدید، توجه رسانه‌ها، نهادهای قضایی و جامعه را به این غول مدهای زودگذر معطوف کرده است.

مطلب قبلی...
nateghbanner.jpg
ضدحمله صدا و سیما علیه ناطق نوری
مطلب بعدی...
retired.jpg
درگذشت تیمسار خلبان لوتر یادگاری

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily.jpg
محل زندگی دختر کوچک رحیم صفوی لو رفت
goftar4.jpg
ازدحام در مراسم ختم برادر مصطفی تاج زاده
goftar27-1.jpg
خالکوبی به زبان عربی وزیر دفاع آمریکا جنجالی شد
oholic4.jpg
محل زندگی این بازیگران معروف کجاست؟
daily12.jpg
عشق و حال و تصاویر منشوری عليرضا دبير
one4.jpg
دادگاه دو سپهبد ارتش شاهنشاهی در پرونده فساد شیلات و ثبت احوال ۱۳۴۰
goftar3.jpg
گزارش تصویری ساعدنیوز از ویلای لوکس پژمان جمشیدی در دبی
daily2.jpg
اقدام قشنگ علی دایی و همسرش

از سایت های دیگر

سکس صبح‌گاهی و آشپزی شبانه؛ بهترین زمان انجام فعالیت‌های روزمره
آخوند سگ‌دوست در قم
علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس
آیا تغییر رژیم در ایران با مداخلۀ خارجی ممکن است؟

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
تصویری: آیا حاضرید در این خانه باریک زندگی کنید؟
oholic3-1.jpg
اقامت های لوکس چلسی در دبی؛ ۱۴۰۰ واحد با زمین فوتبال روی پشت بام
gtv.jpg
چگونگی پوشش بازیگران در جشنواره کن پس از اعلام "ممنوعیت برهنگی"
goftar2-2.jpg
تصاویر پسر سفیر سابق جمهوری اسلامی و دوست دخترش برای هالووین
one2-1.jpg
سردار حسین گیل از فیلم های غیراخلاقی تا سرداری سپاه
oholic21.jpg
اشتباهات رایجی که خانم ها در مورد لباس زیر مرتکب می شوند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy