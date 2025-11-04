در واکنش به فروش عروسک‌های جنسی کودک‌نما از سوی شرکت شِین، فرانسه به این شرکت چینی هشدار داد که در صورت ادامه فروش این عروسک‌ها در فرانسه، فعالیت آن در خاک این کشور ممنوع و دسترسی به سایت این شرکت محدود خواهد شد. بسیاری از فعالان حقوق کودک، این عروسک‌ها را دارای محتوای پورنوگرافی کودکانه دانسته و خواستار حذف کامل آنها از سایت این شرکت شده‌اند

رادیو بین المللی فرانسه - شرکت شِین، غول تجاری چینی و نماد مُدهای زودگذر، این روزها در فرانسه تحت پیگرد دستگاه قضایی قرار گرفته است. اداره کل رقابت، مصرف و مبارزه با تخلفات تجاری در فرانسه اعلام کرده که فروش عروسک‌های جنسی با ظاهری شبیه کودکان توسط این شرکت به مقامات قضایی گزارش شده است. این محصولات که در سایت فروش ارزان‌قیمت شِین مشاهده شده‌اند، فاقد هرگونه فیلترینگ جدی برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر سن قانونی هستند.

در بیانیه اداره مبارزه با تخلفات تجاری آمده است: «توضیحات و دسته‌بندی این محصولات در سایت فروش، اجازه شک درباره ماهیت کودک‌آزاری محتوای آن‌ها را نمی‌دهد.» همچنین یادآوری شده است که انتشار محتوای کودک‌آزاری جنسی مشمول مجازات تا هفت سال زندان و ۱۰۰ هزار یورو جریمه است و درنظر نگرفتن تدابیر فیلترینگ تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه قابل پیگرد دارد. این پرونده اکنون در دست دادستانی پاریس قرار دارد.

سرژ پاپن، وزیر بازرگانی فرانسه با انتشار پیامی در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «دولت برای حفاظت از زنان و مردان فرانسوی کوتاه نخواهد آمد.»

شرکت شِین نیز در واکنش اعلام کرده است که این محصولات فورا از سایت حذف شده‌اند و یک تحقیق داخلی برای بررسی نحوه عبور این آگهی‌ها از سامانه‌های کنترل و همچنین بازبینی کامل و حذف هر محصول مشابه در جریان است. این شرکت همچنین اعلام کرده که در صورت درخواست مقامات قضایی فرانسه، اطلاعات خریداران عروسک‌ها را هم در اختیار آنها قرار می‌دهد.