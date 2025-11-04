در واکنش به فروش عروسکهای جنسی کودکنما از سوی شرکت شِین، فرانسه به این شرکت چینی هشدار داد که در صورت ادامه فروش این عروسکها در فرانسه، فعالیت آن در خاک این کشور ممنوع و دسترسی به سایت این شرکت محدود خواهد شد. بسیاری از فعالان حقوق کودک، این عروسکها را دارای محتوای پورنوگرافی کودکانه دانسته و خواستار حذف کامل آنها از سایت این شرکت شدهاند
رادیو بین المللی فرانسه - شرکت شِین، غول تجاری چینی و نماد مُدهای زودگذر، این روزها در فرانسه تحت پیگرد دستگاه قضایی قرار گرفته است. اداره کل رقابت، مصرف و مبارزه با تخلفات تجاری در فرانسه اعلام کرده که فروش عروسکهای جنسی با ظاهری شبیه کودکان توسط این شرکت به مقامات قضایی گزارش شده است. این محصولات که در سایت فروش ارزانقیمت شِین مشاهده شدهاند، فاقد هرگونه فیلترینگ جدی برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر سن قانونی هستند.
در بیانیه اداره مبارزه با تخلفات تجاری آمده است: «توضیحات و دستهبندی این محصولات در سایت فروش، اجازه شک درباره ماهیت کودکآزاری محتوای آنها را نمیدهد.» همچنین یادآوری شده است که انتشار محتوای کودکآزاری جنسی مشمول مجازات تا هفت سال زندان و ۱۰۰ هزار یورو جریمه است و درنظر نگرفتن تدابیر فیلترینگ تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه قابل پیگرد دارد. این پرونده اکنون در دست دادستانی پاریس قرار دارد.
سرژ پاپن، وزیر بازرگانی فرانسه با انتشار پیامی در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «دولت برای حفاظت از زنان و مردان فرانسوی کوتاه نخواهد آمد.»
شرکت شِین نیز در واکنش اعلام کرده است که این محصولات فورا از سایت حذف شدهاند و یک تحقیق داخلی برای بررسی نحوه عبور این آگهیها از سامانههای کنترل و همچنین بازبینی کامل و حذف هر محصول مشابه در جریان است. این شرکت همچنین اعلام کرده که در صورت درخواست مقامات قضایی فرانسه، اطلاعات خریداران عروسکها را هم در اختیار آنها قرار میدهد.
این نخستین بار نیست که فروش چنین محصولاتی در فرانسه خبرساز میشود. در سال ۲۰۲۲، نمایندگان آمازون به دلیل فروش عروسکهای کودکانه با ماهیت جنسی در سال ۲۰۲۰ به دادگاه قضایی شهر دییِپ فراخوانده شدند. سایت آمازون فرانسه به دلیل فروش محصول توسط یک شرکت ثالث چینی تحت پیگرد عمومی قرار نگرفت، اما شرکت فهرستی از مشتریان ارائه کرده بود. بر اساس گزارش منتشرشده در وبسایت مربوط به اخباری شهر دییِپ، یک خریدار در آوریل ۲۰۲۳ به سه ماه حبس تعلیقی، الزام به درمان روانپزشکی و پرداخت ۱ یورو به سازمان حقوق بشری «صدای کودک» در فرانسه محکوم شد.
شرکت شیِن امسال در فرانسه سه جریمه به مجموع ۱۹۱ میلیون یورو دریافت کرده است. این جریمهها به دلیل عدم رعایت قوانین کوکیهای آنلاین، تبلیغات گمراهکننده، ارائه اطلاعات نادرست و عدم اعلام وجود میکروفیبرهای پلاستیکی در محصولات صادر شدهاند. باز شدن این پرونده جدید، جنجالها را در آستانه افتتاح اولین فروشگاه دائمی شِین در مرکز خریدی در قلب پاریس تشدید خواهد کرد.
چندین شرکت فرانسوی در اعتراض به این موضوع، این مرکز خرید و فروشگاه تاریخی پایتخت را ترک کردهاند و شرکت دیزنی نیز همکاری خود با این فروشگاه برای ایام سال نو میلادی را لغو کرده است.
هرچند قرار است شرکت شِین در هفتههای آینده پنج فروشگاه دیگر در شهرهای دیژون، رَنس، گرونوبل، آنژه و لیموژ افتتاح کند.
اداره مبارزه با تخلفات تجاری تأکید کرده که شِین تاکنون در سایت خود هیچ اقدام مؤثری برای فیلترینگ محتوا و جلوگیری از دسترسی کودکان به این محصولات انجام نداده است. این گزارشها نشان میدهد که پیشتر نیز در همین سایت و برند، فعالیتهای تجاری بحثبرانگیز، ادعاهای نادرست و چندین عدم تطابق شناسایی و مورد پیگرد قرار گرفتهاند.
شِین در حال حاضر نه تنها با بحرانهای حقوقی و قضایی مواجه است، بلکه حضور تجاری و فیزیکی آن در فرانسه نیز با انتقادها و اعتراضات اجتماعی همراه است. پرونده فروش عروسکهای جنسی کودکانه، اقدامات قانونی پیشین و افتتاح فروشگاههای جدید، توجه رسانهها، نهادهای قضایی و جامعه را به این غول مدهای زودگذر معطوف کرده است.
