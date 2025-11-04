Tuesday, Nov 4, 2025

بانک ملی هم "کُلپس" خواهد کرد، ادغام بانک آینده، باعث فروپاشی بانک ملی هم خواهد شد

اپک تایمز - هشدار درباره ادغام بانک آینده با بانک ملی یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار با انتقاد از طرح ادغام بانک آینده در بانک ملی هشدار داد که این اقدام بدون زیرساخت فنی و مدیریتی کافی انجام می‌شود و می‌تواند به بحرانی گسترده در نظام بانکی کشور منجر شود.

او همچنین بیان کرد که بزرگترین فاجعه در این زمینه در راه است.

