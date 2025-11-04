بانک ملی هم "کُلپس" خواهد کرد، ادغام بانک آینده، باعث فروپاشی بانک ملی هم خواهد شد
اپک تایمز - هشدار درباره ادغام بانک آینده با بانک ملی یاشار سلطانی، روزنامهنگار با انتقاد از طرح ادغام بانک آینده در بانک ملی هشدار داد که این اقدام بدون زیرساخت فنی و مدیریتی کافی انجام میشود و میتواند به بحرانی گسترده در نظام بانکی کشور منجر شود.
او همچنین بیان کرد که بزرگترین فاجعه در این زمینه در راه است.
هشدار درباره ادغام بانک آینده با بانک ملی-- اپک تایمز فارسی (@EpochTimesPer) November 4, 2025
