خبرنامه گویا - شبکه خبر در اقدامی کم‌سابقه، پیش از پخش برنامه‌ی «خبر ۱۴» امروز سه‌شنبه، سخنرانی قدیمی علی‌اکبر ناطق‌نوری در مراسم ۱۳ آبان سال ۷۲ را بازپخش کرد. در آن سخنرانی که مربوط به زمانی است که ناطق‌نوری ریاست مجلس را بر عهده داشت، او با لحن انتقادی درباره هرگونه رابطه یا مذاکره با آمریکا سخن گفته است.

این بازپخش ظاهراً پاسخی به اظهارات اخیر ناطق‌نوری است که در آن اشغال سفارت آمریکا را «اشتباه بزرگی» توصیف و گفته بود: «بسیاری از گرفتاری‌ها از همان نقطه آغاز شد.»

در سخنرانی بازپخش‌شده از سال ۷۲، ناطق‌نوری تأکید می‌کند کسانی که از لزوم مذاکره با آمریکا سخن می‌گویند ساده‌اندیش هستند و سفارت آمریکا را «جاسوس‌خانه‌ای علیه انقلاب» توصیف می‌کند. او همچنین می‌پرسد چگونه ممکن است کسانی پیشنهاد برقراری رابطه با آمریکا را مطرح کنند و هشدار می‌دهد که تا زمانی که ایران «زمان شاه» نشود، آمریکا دست از فشار نخواهد برداشت.

این حرکت شبکه خبر، که بازپخش یک سخنرانی تاریخی را درست قبل از خبر اصلی انتخاب کرده است، در فضای رسانه‌ای به‌عنوان واکنشی نمادین به اظهارات اخیر ناطق‌نوری تفسیر شده است. تابناک این موضوع را پوشش داده و اشاره کرده که بازپخش سخنرانی‌های تاریخی گاهی به‌صورت هوشمندانه به‌عنوان پاسخی رسانه‌ای به اظهارات حال حاضر به‌کار می‌رود.

واکنش عباس عبدی به شایعات مرگ هاشمی و رئیسی
بریتنی ناپدید شد!

