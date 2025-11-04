تحکیم ملت - ساعاتی پیش، مأموران دادستانی به دستور دادستان تهران با پنج خودروی انتظامی و امنیتی به منزل دختر مصطفی تاجزاده یورش برده و او را بازداشت و به زندان بازگرداندند.
فخرالسادات محتشمیپور، همسر سید مصطفی تاجزاده، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از بازداشت مجدد همسرش خبر داد. او نوشت: «با توجه به پیگیریهای مکرر شما عزیزان در مورد وضعیت حضور همسر عزیزم، آزادهی دربند سید مصطفی تاجزاده، در مراسم ترحیم یگانه برادرش، به اطلاع میرسانم آقای تاجزاده شامگاه سهشنبه ۱۳ آبانماه با یورش مأموران امنیتی به منزل دخترش از حضور در مراسم شب هفت مرحوم سید محمد تاجزاده محروم شد.»
تاجزاده که برای شرکت در مراسم درگذشت برادرش به مرخصی کوتاه آمده بود، بدون هیچ توضیح رسمی و یا اخطار قبلی توسط مامورین بازداشت و دوباره به زندان بازگردانده شد.
او بیش از ده سال از عمر سیاسی خود را در زندان پشت سر گذرانده و بدون توجه به پرونده جدید میبایست تا اواسط سال ۱۴۰۶ نیز در زندان باشد.
قصههای بیت، پسران رهبر و معماری شبکه قدرت
انفجار مهیب در نزدیکی شهرداری رباط کریم