Tuesday, Nov 4, 2025

صفحه نخست » بازداشت مجدد مصطفی تاج‌زاده با یورش ماموران امنیتی به منزل دخترش

tajzadeh.jpgتحکیم ملت - ساعاتی پیش، مأموران دادستانی به دستور دادستان تهران با پنج خودروی انتظامی و امنیتی به منزل دختر مصطفی تاج‌زاده یورش برده و او را بازداشت و به زندان بازگرداندند.

فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر سید مصطفی تاج‌زاده، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از بازداشت مجدد همسرش خبر داد. او نوشت: «با توجه به پیگیری‌های مکرر شما عزیزان در مورد وضعیت حضور همسر عزیزم، آزاده‌ی دربند سید مصطفی تاج‌زاده، در مراسم ترحیم یگانه برادرش، به اطلاع می‌رسانم آقای تاج‌زاده شامگاه سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه با یورش مأموران امنیتی به منزل دخترش از حضور در مراسم شب هفت مرحوم سید محمد تاج‌زاده محروم شد.»

تاج‌زاده که برای شرکت در مراسم درگذشت برادرش به مرخصی کوتاه آمده بود، بدون هیچ توضیح رسمی و یا اخطار قبلی توسط مامورین بازداشت و دوباره به زندان بازگردانده شد.

او بیش از ده سال از عمر سیاسی خود را در زندان پشت سر گذرانده و بدون توجه به پرونده جدید می‌بایست تا اواسط سال ۱۴۰۶ نیز در زندان باشد.

مطلب قبلی...
04topB.jpg
قصه‌های بیت، پسران رهبر و معماری شبکه قدرت
مطلب بعدی...
exp.jpg
انفجار مهیب در نزدیکی شهرداری رباط کریم

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily.jpg
محل زندگی دختر کوچک رحیم صفوی لو رفت
goftar4.jpg
ازدحام در مراسم ختم برادر مصطفی تاج زاده
goftar27-1.jpg
خالکوبی به زبان عربی وزیر دفاع آمریکا جنجالی شد
oholic4.jpg
محل زندگی این بازیگران معروف کجاست؟
daily12.jpg
عشق و حال و تصاویر منشوری عليرضا دبير
one4.jpg
دادگاه دو سپهبد ارتش شاهنشاهی در پرونده فساد شیلات و ثبت احوال ۱۳۴۰
goftar3.jpg
گزارش تصویری ساعدنیوز از ویلای لوکس پژمان جمشیدی در دبی
daily2.jpg
اقدام قشنگ علی دایی و همسرش

از سایت های دیگر

علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
کاریکاتور: علی من خودتم، نگو این حرف هارو!

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
تصویری: آیا حاضرید در این خانه باریک زندگی کنید؟
oholic3-1.jpg
اقامت های لوکس چلسی در دبی؛ ۱۴۰۰ واحد با زمین فوتبال روی پشت بام
gtv.jpg
چگونگی پوشش بازیگران در جشنواره کن پس از اعلام "ممنوعیت برهنگی"
goftar2-2.jpg
تصاویر پسر سفیر سابق جمهوری اسلامی و دوست دخترش برای هالووین
one2-1.jpg
سردار حسین گیل از فیلم های غیراخلاقی تا سرداری سپاه
oholic21.jpg
اشتباهات رایجی که خانم ها در مورد لباس زیر مرتکب می شوند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy