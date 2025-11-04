ایران اینترنشنال - پس از انتشار گزارشهایی درباره شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در نزدیکی شهرداری رباطکریم،
رضا آقاعلیخانی، فرماندار رباطکریم، اعلام کرد که «حادثه در دست بررسی است اما تاکنون هیچگونه تلفات جانی، مصدوم یا خسارت مالی در ارتباط با آن گزارش نشده است».
به گزارش رسانههای ایران، پس از شنیده شدن صدای انفجار، نیروهای انتظامی، امدادی و کارشناسان در محل حادثه حاضر شدند.
آقاعلیخانی گفت: «محیط حادثه ایمنسازی شده و تیمهای تخصصی در حال بررسی همه ابعاد موضوع هستند. نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات اطلاعرسانی خواهد شد.»
به گفته منابع محلی، صدای انفجار به حدی بود که در بخشهایی از مرکز شهر شنیده شد؛ با این حال، فرماندار احتمال وقوع حوادثی مانند انفجارهای کوچک یا مواد محترقه را نیز منتفی ندانست و گفت بررسیهای کارشناسی در حال انجام است.
واکنش عباس عبدی به شایعات مرگ هاشمی و رئیسی