زهران ممدانی، سوسیالیست مسلمان شیعه که برخی منابع مذهبی او را شیعه ۱۲ امامی (اثنیعشری) توصیف کردهاند از این پس شهردار نیویورک، ابرشهر آمریکا است. ممدانی ۳۴ ساله نخستین مسلمان و جوانترین (در بیش از یک قرن اخیر) فردی است که اداره نیویورک به عنوان یکی از مهمترین شهرهای جهان را بر عهده میگیرد. میانگین سنی ۱۱۰ شهرداری که از سال ۱۶۸۰ در نیویورک حضور داشتهاند ۵۰ سال بوده است.
پیروزی ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک از همین حالا بحثها را درباره آینده حزب دمکرات در نیویورک آبی (رنگ حزب دمکرات) و بهطور کلی آمریکا داغتر کرده است.
ممدانی که دونالد ترامپ او را کمونیست میخواند، به گزارش فاکس از حمایت مالی قوی جورج سوروس و پشتیبانی سوسیالیستها و چپگرایان برخوردار بود موفق شد در انتخابات روز سهشنبه رقیبش، فرماندار پیشین نیویورک، اندرو کومو-که پس از شکست در انتخابات اولیه دموکراتها بهصورت مستقل وارد رقابت شد- و رقیب جمهوریخواه، کرتس اسلیوا را شکست دهد، و جایگزین شهردار اریک آدامز شود.
ممدانی در ۱۸ اکتبر ۱۹۹۱ در شهر کامپالا در اوگاندا متولد شد. پدرش محمود ممدانی، هندی آفریقایی و استاد دانشگاه و مادرش میلا نایر، فیلمساز هندی آمریکایی است و خانواده آنها زمانی که زهران هفت ساله بود به نیویورک مهاجرت کرد. زهران ممدانی مدرک کارشناسی خود را در رشته «مطالعات آفریقا» گرفت و در سال ۲۰۱۸ تابعیت آمریکا را دریافت کرد. زهران ممدانی از سال ۲۰۲۱ نماینده حوزه انتخابیه ۳۶ در مجمع ایالتی نیویورک به نمایندگی از محله آستوریای کویینز بود و در حزب دموکرات و سوسیالیستهای دموکرات آمریکا عضویت دارد. او در اوایل سال ۲۰۲۵ با راما دواجی سوریتبار ازدواج کرد.
ممدانی که مواضع جنجالی علیه اسرائیل دارد، در کارزار انتخاباتی برای شهرداری نیویورک که از سال ۲۰۲۴ آغاز شد، به شدت بر موضوع کمکهزینه مسکن تمرکز کرده بود و قول داد که اجاره بها را ثابت نگهدارد، فروشگاههای مواد غذایی متعلق به شهرداری ایجاد کند و استفاده از اتوبوسها برای مسافران رایگان شود. به گزارش هیل، او به سرعت به چهرهای جنجالی در حزب دموکرات تبدیل شد، بهگونهای که باعث شکاف در رهبری دموکراتهای نیویورک درباره حمایت از او شد.
ایندیپندنت فارسی - ممدانی همچنین به خاطر اظهارات گذشتهاش درباره پلیس و درخواست برای کاهش بودجه آن تحت بررسی قرار گرفت، اگرچه بعدا در مصاحبهای با فاکس نیوز از پلیس نیویورک عذرخواهی کرد.
با وجود اینکه کومو در انتخابات اولیه حمایت دموکراتهای برجسته در ایالت و فراتر از آن را داشت و به عنوان عضوی از خانواده شناختهشده دموکرات در ایالت، رقیبی سرسخت به شمار میرفت، اما تحت تاثیر جنجالهای خود قرار داشت. در سال ۲۰۲۱، او به دنبال اتهامات آزار و اذیت جنسی از سمت فرمانداری استعفا داد، هرچند این اتهامات را رد کرده است.
حضور اسلیوا نیز احتمالا به ضرر کومو تمام شد، زیرا او با وجود اینکه عقبتر از ممدانی و کومو بود از رقابت خارج نشد. حتی پس از اینکه آدامز از رقابت کنارهگیری کرد و از کومو حمایت کرد، اسلیوا هنوز بخش قابل توجهی از آرای مردم را داشت و به نوعی نقش «مزاحم» را ایفا کرد که تقریبا به نفع ممدانی شد.
در روزهای پایانی کارزار، کومو حمایت غیرمنتظرهای از دونالد ترامپ دریافت کرد که ممدانی را کمونیست خوانده بود.
پیروزی ممدانی بسیاری از دموکراتها را هیجانزده کرده است، اما انتخاب او همچنان سوالات و چالشهایی را پیش روی دارد، بهویژه اینکه آیا این سوسیالیست دموکرات میتواند برنامه جاهطلبانه خود را اجرا کند و در مقابل ترامپ در دوره دوم او قرار گیرند.
پیروزی او همچنین بحثهای بیشتری درباره اینکه آیا او نماینده آینده حزبی است که میان جناح چپگرا و جناح میانهرو و حامی نهادها تقسیم شده است، باز خواهد کرد؛ جناحی که با چهرههایی مانند رهبر اقلیت سنا، چاک شومر (D-N.Y.) نمایندگی میشود.
