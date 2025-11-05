Wednesday, Nov 5, 2025

صفحه نخست » کارشناس حکومتی در صداوسیما: خون مهسا رنگین تر از خون مردم غزه نیست

ویدیوی منتشرشده از برنامه‌ای در صداوسیما نشان می‌دهد که یک جوان حامی حکومت با اشاره به قتل حکومتی مهسا امینی می‌گوید: «در اعتراضات زن را وسیله قرار دادند. وگرنه نمی‌شود جان یک دختر برایتان مهم باشد اما به وضعیت زنان در غزه بی‌اهمیت باشید. خون مهسا که رنگین‌تر از مردم غزه نیست.»

مطلب قبلی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
نصب یک بنر خاص مقابل سفارت بریتانیا در تهران
مطلب بعدی...
viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpg
واکنش یکتا ناصر بازیگر به ماجرای پژمان جمشیدی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar5.jpg
حواشی پروپاگاندا ۱۳ آبان
daily5.jpg
ندا موتمنی رقصنده گروه خبرساز هپی و مدل زیبای اینستاگرامی
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری
oholic5.jpg
استایل لیلا میلانی، و همسرش مانی خوشبین برای
goftar5-1.jpg
تصاویر تازه گلشیفته فراهانی با جواهرات کارتیه
daily14.jpg
افشاگری بازیگر زن درباره فساد اخلاقی ابوالقاسم طالبی کارگردان جنجالی
daily.jpg
محل زندگی دختر کوچک رحیم صفوی لو رفت
goftar4.jpg
ازدحام در مراسم ختم برادر مصطفی تاج زاده

از سایت های دیگر

واکنش عصبی برد پیت به خواستگاری جعلی نسبت داده شده به او
این ویتامین روند پیری پوست را معکوس می‌کند
علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس
میوه و سبزی که خطر مرگ از بیماری قلبی را کاهش می‌دهند

پر بیننده ترین ها



gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
oholic8-1.jpg
حقایقی شگفت انگیز درباره پول خرج کردن دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری امریکا
one4-1.jpg
هالووین در ریاض
goftar22-2.jpg
خوراک هایی که هرگز نباید در هواپز یا سرخ کن بدون روغن بپزید
gtv.jpg
تصویری: آیا حاضرید در این خانه باریک زندگی کنید؟
oholic3-1.jpg
اقامت های لوکس چلسی در دبی؛ ۱۴۰۰ واحد با زمین فوتبال روی پشت بام

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy