ویدیوی منتشرشده از برنامه‌ای در صداوسیما نشان می‌دهد که یک جوان حامی حکومت با اشاره به قتل حکومتی مهسا امینی می‌گوید: «در اعتراضات زن را وسیله قرار دادند. وگرنه نمی‌شود جان یک دختر برایتان مهم باشد اما به وضعیت زنان در غزه بی‌اهمیت باشید. خون مهسا که رنگین‌تر از مردم غزه نیست.» pic.twitter.com/Xhb3YkRPCE -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 5, 2025