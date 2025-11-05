هماهنگی پنتاگون و آژانس اتمی در تشدید فشار و هشدارهای همزمان به تهران

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

واشنگتن و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم‌زمان هشدارهایی جدی به تهران داه‌اند. وزیر جنگ آمریکا در تماس با همتای عراقی خود نسبت به واکنش نیروهای نیابتی ایران در عراق علیه منافع آمریکا هشدار داده، در حالی که رافائل گروسی خواستار همکاری جدی تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران شده است . منابع غربی این دو پیام را بخشی از فشاری هماهنگ برای واداشتن تهران به شفاف‌سازی دربارۀ سرنوشت ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ایران و جلوگیری از احیای توان هسته‌ای این کشور می‌دانند.

در حالی‌که تنش‌های هسته‌ای در خاورمیانه بار دیگر اوج گرفته است، گزارش‌های هم‌زمان از واشنگتن و وین نشان می‌دهند که آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مسیری هماهنگ برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران گام برمی‌دارند. به گزارش روزنامۀ الشرق الأوسط تماس تلفنی میان وزیر جنگ آمریکا، پیت هگست، و وزیر دفاع عراق، ثابت العباسی، به عنوان «شدیدترین هشدار واشنگتن به بغداد» توصیف شده است. بر پایۀ این گزارش، وزیر جنگ آمریکا از طریق کاردار سفارت خود در بغداد، نسبت به هرگونه دخالت شبه نظامیان نیابتی تهران در واکنش به «عملیات نظامی برنامه‌ریزی‌شدۀ آمریکا در منطقه» هشدار داده است.

این تماس با سخنان رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همزمان بود که در گفتگو با فایننشال تایمز تأکید کرده بود که ایران باید همکاری خود را با بازرسان سازمان ملل «به طور جدی بهبود بخشد» تا از تشدید تنش با غرب جلوگیری شود. گروسی همچنین گفته است که آژانس از زمان جنگ دوازده ‌روزه میان ایران و اسرائیل در ژوئن گذشته، هنوز به مراکز کلیدی هسته‌ای ایران چون فردو، نطنز و تأسیسات اصفهان دسترسی ندارد. مدیرکل آژانس هشدار داده بود که اگر ایران همکاری نکند، او ناچار خواهد بود اعلام کند که آژانس هیچ نظارتی بر مواد هسته‌ای به ویژه ذخیرۀ اورانیوم غنی‌شدۀ ایران ندارد.

هدف مشترک: فشار غیرمستقیم بر تهران

هرچند پیام رسمی واشنگتن خطاب به دولت بغداد صادر شده است، اما مخاطب واقعی هشدار، حکومت ایران بوده است :وزیر جنگ آمریکا به بغداد گفته تا تهران بشنود. هدف اعلام شدۀ این هشدار، بازداشتن نیروهای وابسته به تهران - از جمله کتائب حزب‌الله و عصائب اهل‌الحق - از انجام هرگونه اقدام تلافی‌جویانه علیه آمریکا اعلام شده در صورتی که این کشور عملیات نظامی در مرزهای عراق یا سوریه انجام بدهد. آمریکا قصد دارد با چنین هشدارهایی، پیامی روشن به تهران بفرستد : اگر ایران همچنان از همکاری با آژانس خودداری کند و سرنوشت حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شدۀ خود را پنهان نگاه دارد، احتمال اقدام نظامی از سوی آمریکا یا متحدانش (اسرائیل) وجود دارد.

یک مقام سابق پنتاگون به نقل از منابع امنیتی به رویترز گفته است که واشنگتن نگران از «احیای بخش‌های پنهان تأسیسات غنی‌سازی نطنز و فردو» است : مراکزی که در جریان جنگ تابستان گذشته هدف حمله اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند اما «به طور کامل منهدم نشده‌اند». تایمز اسرائیل نیز با استناد به منابع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرده است که «بیشتر مواد غنی‌شده در سطوح بالا در ایران هنوز وجود دارد» و همین به «منشأ اصلی نگرانی غرب» تبدیل شده است. در حالی‌که تهران هرگونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را انکار می‌کند، رافائل گروسی هشدار داده است که «وجود این حجم از مواد در سطحی نزدیک به غنای تسلیحاتی، به خودی خود مایۀ نگرانی جدی است»، به ویژه این که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، اعلام کرده که دولتش قصد دارد تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده ایران را «با قدرتی بیشتر بازسازی کند».