Wednesday, Nov 5, 2025

صفحه نخست » اس ۴۰۰، سپر سوراخ روس ها + فیلم

s400.jpgاحسان نگارچی
چند روزی ست که داستان کمک های نظامی روسها به جمهوری اسلامیربسیار داغ شده است که خبر از ترمیم پدافند هوایی می دهد .
از سوی دیگر، پس از جنگ دوازده روزه سخن از روسیه است و وفا و فریبش بسیار بیشتر شده است .
مخالفان نظام و اصلاح طلبان می‌گویند ،روس، تاجرِ سردِ منافع است، نه یارِ گرمِ روزهای سخت .
اصول‌گرایان اما او را برادرِ مؤمن می‌خوانند و تکیه‌گاهی در طوفان.
حقیقت، نه در دو سوی این جدال، که در میانه‌ی آن پنهان است.
روس‌ها بارها پشت ایران و جمهوری اسلامی را خالی کرده‌اند.
اما این‌بار در ماجرای سلاح، تحلیل گران مخالف نظام اندکی به خطا رفته اند .
پنداشته بودیم و پنداشته بودند که اس ۴۰۰ و سوخو امنیت و قدرت می‌آورد و سامانه‌ی اس ۴۰۰ چونان سپرِ جادویی‌ست و سوخو-۳۵، پرنده‌ای تمام عیار است.
جنگ روس و تشت رسوایی ها
اما جنگ اوکراین حقایق را روشن نمود و آنها که با دقت نگاه کردند ،دیدند در روسیه رادارها یکی پس از دیگری سوختند و سامانه‌ها فرو ریختند.
آسمان روسیه پر بود از سوراخ ، سوخو های روسی کلاغ هایی بودند که فقط غار غار می کردند و زمین روس پر از نشانه های شکست غرور .
روسها در مورد سامانه های پدافندی و هواپیماهای جنگی شان سال هاست که دروغ می گویند و تبلیغات دروغین می کنند تا بتوانند سلاح ها را بفروشند و شکلی از قدرت پوشالی را نیز حفظ نمایند ،اما جنگ اوکراین دست آنها را رو کرد .
در این بین آنچه هنوز تغییر نکرده , تحلیل اشتباه مخالفان نظام در مورد قدرت نظامی روسها و کمک نظامی آنها به جمهوری اسلامی ست .
شما به این ویدئو توجه کنید، مربوط به جنگ اوکراین است:

در یک ویدئوی منتشرشده که با پهپاد و در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۵ ضبط شده است، نیروهای تیپ ۹۲ اوکراین یک رادار 92N6E را هدف قرار داده و منهدم می‌کنند. این رادار یکی از بخش‌های اصلی سامانه پدافند هوایی S-400 روسیه و نقش کلیدی در شناسایی و هدف‌گیری دارد. این حمله در نزدیکی خطوط مقدم انجام شده است

