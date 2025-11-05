در یک ویدئوی منتشرشده که با پهپاد و در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۵ ضبط شده است، نیروهای تیپ ۹۲ اوکراین یک رادار 92N6E را هدف قرار داده و منهدم می‌کنند. این رادار یکی از بخش‌های اصلی سامانه پدافند هوایی S-400 روسیه و نقش کلیدی در شناسایی و هدف‌گیری دارد. این حمله در نزدیکی خطوط مقدم انجام شده است