viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgایندیپندنت فارسی - به گزارش اسوشیتدپرس، کلودیا شاینباوم، رئیس‌ جمهوری مکزیک، روز سه‌شنبه در حالی که در مرکز تاریخی مکزیکوسیتی با شهروندان گفتگو می‌کرد، با حادثه‌ای غیرمنتظره روبه‌رو شد.

مردی که به نظر می‌رسید مست یا دچار رفتار غیرعادی است، از پشت به او نزدیک شد، دستانش را روی بدن رئیس‌ جمهوری گذاشت و تلاش کرد او را ببوسد.

در ویدئویی که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شاینباوم با حفظ آرامش و لبخندی کنترل‌شده، دستان مرد را کنار زد و در واکنش کوتاهی گفت: «نگران نباش.» دفتر رئیس‌ جمهوری مکزیک هنوز به این حادثه واکنشی رسمی نشان نداده است، اما نبودِ تیم محافظان در تصاویر و تاخیر در واکنش مسئولان حاضر، بحث‌های گسترده‌ای درباره سطح امنیت رئیس‌ جمهوری در میان کاربران و رسانه‌های محلی برانگیخته است.

تحلیلگران معتقدند این رویداد، ضعف در مدیریت امنیتی پیرامون شاینباوم را نشان می‌دهد، به‌ویژه در شرایطی که او در هفته‌های اخیر بارها درباره خطرات خشونت سیاسی در کشور سخن گفته بود.

این اتفاق در حالی رخ داد که شاینباوم، نخستین زن در تاریخ مکزیک که به مقام ریاست‌ جمهوری رسیده، همواره تلاش کرده است ارتباطی مستقیم و بی‌واسطه با مردم حفظ کند و میان جمعیت برای گرفتن عکس و دست‌دادن حضور یابد. اما این حادثه نشان داد چنین رفتارهایی در فضای پرتنش سیاسی و امنیتی کنونی مکزیک می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

بیلبورد تبلیغاتی حکومتی با عکس مصدق، صدام و محمدرضا پهلوی

