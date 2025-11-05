ایران اینترنشنال - فخرالسادات محتشمی‌پور، فعال سیاسی، در پیامی که در اعتراض به بازداشت دوباره همسرش مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی، منتشر کرد، با اشاره به هراس مقام‌های جمهوری اسلامی از مرگ گفت که در زمان جنگ ۱۲روزه، ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده‌های سیاسی و سرکوب، در «سرداب امام‌زاده صالح» در شمیرانات تهران می‌خوابیده است.

محتشمی‌پور افزود: «شما که این‌قدر از مرگ می‌ترسید، کمی به اعمال و آینده خودتان و به مرگ فکر کنید.» سرداب امام‌زاده صالح، مقبره اصلی این مکان مذهبی، در زیرزمین قرار دارد و دسترسی به آن از طریق پلکانی در گوشه صحن ممکن است.

این بخش برای عموم آزاد نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی تمهیدات شدید امنیتی در دوره جنگ و پس از آن را تایید کرده بودند. نمایندگانی از مجلس به جمع‌آوری تلفن‌های همراه مقام‌های انتظامی، نظامی و سیاسی اشاره کرده بودند.

علی خامنه‌ای نیز در روزهای جنگ و پس از آن به مخفی‌گاهی زیرزمینی رفته بود. پژوهشگر پیشین وزارت اطلاعات فاش کرده بود که مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی، مانند اعضای گروه‌های چریکی، در خانه‌های امن زندگی مخفیانه دارند.