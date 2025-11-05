انا لله و انا الیه راجعون! عید ۲۰۲۶ امریکا را عزا کردند، من تأثرات قلبی خودم را نمی توانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر نیویورک را شنیده ام خوابم کم شده است [گریۀ حضار].ناراحت هستم [گریۀ حضار]. قلبم در فشار است [گریۀ حضار]. با تأثرات قلبی روزشماری می کنم که چه وقت مرگ من پیش بیاید [گریۀ شدید حضار]. امریکا دیگر عید ندارد نیویورک دیگر عید ندارد [گریۀ حضار]. عید امریکا را عزا کرده اند [گریۀ حضار]؛ عزا کردند و چراغانی کردند [گریۀ حضار]؛ عزا کردند و دسته جمعی سینه زنی کردند[گریۀ حضار]. نیویورک را فروختند، آزادی نیویورک را فروختند، روی خرابه های برج های تجارت جهانی؛ پایکوبی کردند. اگر من به جای امریکایی ها و نیویورکی ها بودم توو سرِ خودم می زدم؛ می گفتم بیرق سیاه بالای محل برج های یازده سپتامبر [گریۀ حضار]؛ بالای سر کاخ سفید بزنند؛ حالا قدم بعدیشان حسینیه کردن کاخ سفید است.

شهردار مسلمان شیعه ی اوگاندایی زُهرانِ «ممه دونی»، بچه ی سی و چهار ساله، یارو رسما و علنا یهودستیز هم هست. سوسیالیست و چپ و مسلمون و شیعه هم یکجا هست! به قول شهریار دگران خوشگل یک عضو و تو سر تا پا خوب آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری.... ببینیم پرزیدنت ترامپ چه خواهد کرد...






