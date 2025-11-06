افراطیها سردرگم شدهاند
احمد زیدآبادی
پدیدهای مثل پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک طیفهای افراطی چپگرا و مذهبی را دچار تناقضی لاینحل میکند. این طیف از نیروها نمیدانند که از پیروزی او باید ابراز خوشحالی کنند یا ناراحتی!
اگر خوشحالی کنند، عملاً به ظرفیت دمکراسی آمریکایی اعتراف کردهاند و اگر از خود ناراحتی بروز دهند که در کنار ترامپ و راستهای افراطی قرار میگیرند!
در همین زمینه:
خدا هیچ کس را دچار چنین بلا تکلیفی نکند
مجید مرادی
پیروزی یک شیعه اثنی عشری به عنوان حاکم نیویورک در لیبرال دموکراسی ایالات متحده نشان داد که اگر نظارت استنسابی یا استصوابی نباشد ملتها نمایندگان خود. را با رأی بالا انتخاب می کنند نه با 4 و 5 و 6 درصد.
حالا عدهای در ایران سرگیجه گرفتهاند و نمیدانند چه خاکی بر سر خودشان بریزند.
آیا از پیروزی زهران ممدانی شیعه اثناعشری خوشحال باشند یا از بدی های لیبرال دموکراسی امریکایی شعر ببافند و نظارت استصوابی را به آمریکا صادر کنند.
خدا هیچ کس را دچار چنین بلا تکلیفی نکند.
از شهرداری ممدانی تا آییننامه شهردار شدن در ایران
محمود پوررضائی فشخامی/ حقوقدان
شهردار نیویورک تابعیت اوگاندایی-آمریکایی دارد. شهردار لندن پاکستانیتبار است. شهردار پاریس اسپانیاییتبار است. شهردار تورنتو هنگکنگیتبار است.
ما هم نامزد ریاستجمهوری را به بهانه تحصیل یا اقامت دخترش در فلان کشور رد صلاحیت میکنیم و با تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، دست رئیسجمهور منتخب را در انتخاب همکارانش میبندیم که مبادا همسر یا فرزند مقامی تابعیت مضاعف داشته باشد، ولو تابعیت مضاعف تحمیلی ناشی از تولد در خارج از کشور.
زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک، شایستگی شهردار شدن در هیچیک از شهرهای ایران، حتی روستاهای تازهشهرشده را ندارد؛ چون لیسانس مطالعات آفریقایی دارد و این رشته در پیوست «آییننامه اجرایی رشتههای تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار»، جزء رشتههای مرتبط با شهردار شدن نیست.