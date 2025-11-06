افراطی‌ها سردرگم شده‌اند

احمد زیدآبادی

پدیده‌ای مثل پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک طیف‌های افراطی چپگرا و مذهبی را دچار تناقضی لاینحل می‌کند. این طیف از نیروها نمی‌دانند که از پیروزی او باید ابراز خوشحالی کنند یا ناراحتی!

اگر خوشحالی کنند، عملاً به ظرفیت دمکراسی آمریکایی اعتراف کرده‌اند و اگر از خود ناراحتی بروز دهند که در کنار ترامپ و راست‌های افراطی قرار می‌گیرند!

در همین زمینه:

خدا هیچ کس را دچار چنین بلا تکلیفی نکند



مجید مرادی

پیروزی یک شیعه اثنی عشری به عنوان حاکم نیویورک در لیبرال دموکراسی ایالات متحده نشان داد که اگر نظارت استنسابی یا استصوابی نباشد ملت‌ها نمایندگان خود. را با رأی بالا انتخاب می کنند نه با 4 و 5 و 6 درصد.



حالا عده‌ای در ایران سرگیجه گرفته‌اند و نمی‌دانند چه خاکی بر سر خودشان بریزند.

آیا از پیروزی زهران ممدانی شیعه اثناعشری خوشحال باشند یا از بدی های لیبرال دموکراسی امریکایی شعر ببافند و نظارت استصوابی را به آمریکا صادر کنند.



خدا هیچ کس را دچار چنین بلا تکلیفی نکند.