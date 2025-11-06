Thursday, Nov 6, 2025

صفحه نخست » تحلیل زیدآبادی از پیروزی ممدانی

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgافراطی‌ها سردرگم شده‌اند

احمد زیدآبادی

پدیده‌ای مثل پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک طیف‌های افراطی چپگرا و مذهبی را دچار تناقضی لاینحل می‌کند. این طیف از نیروها نمی‌دانند که از پیروزی او باید ابراز خوشحالی کنند یا ناراحتی!

اگر خوشحالی کنند، عملاً به ظرفیت دمکراسی آمریکایی اعتراف کرده‌اند و اگر از خود ناراحتی بروز دهند که در کنار ترامپ و راست‌های افراطی قرار می‌گیرند!

در همین زمینه:

خدا هیچ کس را دچار چنین بلا تکلیفی نکند

مجید مرادی

پیروزی یک شیعه اثنی عشری به عنوان حاکم نیویورک در لیبرال دموکراسی ایالات متحده نشان داد که اگر نظارت استنسابی یا استصوابی نباشد ملت‌ها نمایندگان خود. را با رأی بالا انتخاب می کنند نه با 4 و 5 و 6 درصد.

حالا عده‌ای در ایران سرگیجه گرفته‌اند و نمی‌دانند چه خاکی بر سر خودشان بریزند.
آیا از پیروزی زهران ممدانی شیعه اثناعشری خوشحال باشند یا از بدی های لیبرال دموکراسی امریکایی شعر ببافند و نظارت استصوابی را به آمریکا صادر کنند.

خدا هیچ کس را دچار چنین بلا تکلیفی نکند.

از شهرداری ممدانی تا آیین‌نامه شهردار شدن در ایران

محمود پوررضائی فشخامی/ حقوقدان

شهردار نیویورک تابعیت اوگاندایی-آمریکایی دارد. شهردار لندن پاکستانی‌تبار است. شهردار پاریس اسپانیایی‌تبار است. شهردار تورنتو هنگ‌کنگی‌تبار است.

ما هم نامزد ریاست‌جمهوری را به بهانه تحصیل یا اقامت دخترش در فلان کشور رد صلاحیت می‌کنیم و با تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، دست رئیس‌جمهور منتخب را در انتخاب همکارانش می‌بندیم که مبادا همسر یا فرزند مقامی تابعیت مضاعف داشته باشد، ولو تابعیت مضاعف تحمیلی ناشی از تولد در خارج از کشور.

زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک، شایستگی شهردار شدن در هیچ‌یک از شهرهای ایران، حتی روستاهای تازه‌شهرشده را ندارد؛ چون لیسانس مطالعات آفریقایی دارد و این رشته در پیوست «آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار»، جزء رشته‌های مرتبط با شهردار شدن نیست.

مطلب قبلی...
eqf.jpg
عرفان قانعی فرد: شروع قیام ۱۹ با قتل جوان پادشاهی خواه
مطلب بعدی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
همسر تاج زاده جای خواب صلواتی را در جنگ ۱۲ روزه فاش کرد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6.jpg
ملیکا پارسادوست؛ شاکی پرونده جنجالی پژمان جمشیدی کیست؟
daily6-1.jpg
مراسم یادبود جمشید شارمهد با حضور نور پهلوی
one6.jpg
میترا حجار؛ از کسب سیمرغ بلورین جشنواره فجر تا بازداشت در سال ۱۴۰۱
newso.jpg
زوج‌های سینمای ایران که عشقشان به‌یادماندنی شد
goftar6-1.jpg
راما دواجی، همسر سوریه ای تبار شهردار جدید نیویورک کیست؟
daily6.jpg
با نخست وزیر جدید همجنسگرای هلند آشنا شوید
goftar5.jpg
حواشی پروپاگاندا ۱۳ آبان
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری

از سایت های دیگر

غاری در کره ماه که انسان‌ها می توانند در آن ساکن شوند
حل معمای آلت تناسلی بسیار بزرگ خفاشی که هفت برابر بزرگتر از اندام ماده است
مهاجرت به کانادا از طريق سرمايه گذاری و خريد بيزنس
تفسیرهای اشتباه از این عکس دکتر مصدق

پر بیننده ترین ها



gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
oholic12-1.jpg
زندانیانی که طراح لباس شدند
one8.jpg
جشن تقدیر از تیم ملی فوتبال در سال ۵۷
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
goftar4-1.jpg
حقایقی درباره پرویز فنی‌زاده بازیگر نقش ماندگار «مش قاسم» در سریال «دایی جان ناپلئون»
oholic8-1.jpg
حقایقی شگفت انگیز درباره پول خرج کردن دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری امریکا

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy