Thursday, Nov 6, 2025

صفحه نخست » به‌نام حضرت حق ... اولین پیام تاجزاده پس از بازگشت به زندان

tajzadehbanner.jpg

به‌نام حضرت حق

خبر فراق ابدی برادر عزیزم را در بند استبداد دریافت کردم و در سوگش نشستم. غمِ ازدست‌دادن چنین انسان مهربان و دلسوزی برای من و بازماندگانش بسیار سنگین بود، اما محبت‌های بی‌شائبه و همدردی‌های صمیمانه‌ی خیل عظیم دوستان و آشنایان و همراهان از همه‌ی قشرها در مراسم تشییع و ترحیم، تسلی‌بخش روح و روان ما شد و بازماندگان را شرمنده‌ی این‌همه لطف و مهربانی کرد. مرا نیز بر ادامه‌ی راه و روشی که در پیش گرفته‌ام مصمم‌تر کرد.

متأسفانه مرا با عجله به بند کشیدند و فرصت تشکر حضوری را از شما یاران گرامی، از من دریغ کردند. به‌ناچار با این نوشته از همه‌ی بزرگوارانی که با قلم و قدم و به اشکال گوناگون تسلی‌بخش مادر، همسر، فرزندان و دیگر بستگان و دوستداران برادر فقیدم سیدمحمد تاج‌زاده شدند، سپاسگزاری می‌کنم و برای همگان سلامتی و موفقیت آرزو دارم.

سیدمصطفی تاج زاده

tajzadehlarge.jpg

مطلب بعدی...
viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpg
تحلیل زیدآبادی از پیروزی ممدانی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6.jpg
ملیکا پارسادوست؛ شاکی پرونده جنجالی پژمان جمشیدی کیست؟
daily6-1.jpg
مراسم یادبود جمشید شارمهد با حضور نور پهلوی
one6.jpg
میترا حجار؛ از کسب سیمرغ بلورین جشنواره فجر تا بازداشت در سال ۱۴۰۱
newso.jpg
زوج‌های سینمای ایران که عشقشان به‌یادماندنی شد
goftar6-1.jpg
راما دواجی، همسر سوریه ای تبار شهردار جدید نیویورک کیست؟
daily6.jpg
با نخست وزیر جدید همجنسگرای هلند آشنا شوید
goftar5.jpg
حواشی پروپاگاندا ۱۳ آبان
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری

از سایت های دیگر

هنرمند معروف و شایعه رابطه عاشقانه او با باراک اوباما
چرا فیل‌ها از زنبورها متنفرن
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
رابطه طول عمر با ۱۰ثانیه ایستادن روی یک پا

پر بیننده ترین ها



gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
oholic12-1.jpg
زندانیانی که طراح لباس شدند
one8.jpg
جشن تقدیر از تیم ملی فوتبال در سال ۵۷
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
goftar4-1.jpg
حقایقی درباره پرویز فنی‌زاده بازیگر نقش ماندگار «مش قاسم» در سریال «دایی جان ناپلئون»
oholic8-1.jpg
حقایقی شگفت انگیز درباره پول خرج کردن دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری امریکا

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy