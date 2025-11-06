بهنام حضرت حق
خبر فراق ابدی برادر عزیزم را در بند استبداد دریافت کردم و در سوگش نشستم. غمِ ازدستدادن چنین انسان مهربان و دلسوزی برای من و بازماندگانش بسیار سنگین بود، اما محبتهای بیشائبه و همدردیهای صمیمانهی خیل عظیم دوستان و آشنایان و همراهان از همهی قشرها در مراسم تشییع و ترحیم، تسلیبخش روح و روان ما شد و بازماندگان را شرمندهی اینهمه لطف و مهربانی کرد. مرا نیز بر ادامهی راه و روشی که در پیش گرفتهام مصممتر کرد.
متأسفانه مرا با عجله به بند کشیدند و فرصت تشکر حضوری را از شما یاران گرامی، از من دریغ کردند. بهناچار با این نوشته از همهی بزرگوارانی که با قلم و قدم و به اشکال گوناگون تسلیبخش مادر، همسر، فرزندان و دیگر بستگان و دوستداران برادر فقیدم سیدمحمد تاجزاده شدند، سپاسگزاری میکنم و برای همگان سلامتی و موفقیت آرزو دارم.
سیدمصطفی تاج زاده
تحلیل زیدآبادی از پیروزی ممدانی