ایران وایر - جمهوری اسلامی با شدت هرچه تمام سرکوب را ادامه می‌دهد. در یکی از تازه‌ترین اقدام‌ها ماموران امنیتی صبح روز ۱۲ آبان، در عملیاتی هماهنگ به چند خانه در تهران یورش بردند و شماری از چهره‌های فکری کشور را بازداشت کردند؛ افرادی که جرمشان استفاده از کلمه است.

ماموران امنیتی هم‌زمان وارد منازل «شیرین کریمی»، مترجم و پژوهشگر، «پرویز صداقت»، اقتصاددان و «مهسا اسداله‌نژاد»، جامعه‌شناس، شدند؛ خانه‌ها را تفتیش کردند، لپ‌تاپ‌ها و کتاب‌ها را ضبط کرده و هر سه را با خود بردند. همچنین «محمد مالجو»، اقتصاددان که برای بازجویی احضار شده بود، بازداشت شد. در همان روز ماموران به خانه «هیمن رحیمی»، نویسنده و مترجم ۳۷ ساله نیز رفتند و وسایل شخصی‌اش را ضبط کردند.

هنوز اتهام بازداشت‌شدگان به‌طور رسمی اعلام‌نشده است، اما شواهد نشان می‌دهد که دلیل بازداشت آن‌ها اظهارنظرهای فکری و0 انتقادی‌شان 0است؛ نشانه‌ای از تداوم رویارویی جمهوری اسلامی با حوزه علوم انسانی. در این موج از دستگیری‌ها، ماموران امنیتی پژوهشگرانی را هدف گرفته‌اند که به سنت فکری چپ نزدیک‌اند؛ اما مگر آن‌ها چه می‌گویند که چنین خشم حاکمیت را برانگیخته است؟ آیا سخن گفتن از بی‌عدالتی، از تداوم بحران‌های فزاینده، از بی‌اعتمادی جمعی و از سازوکارِ سرکوب و دشمن‌سازی، جز توصیف واقعیت امروز ایران است؟

سکوت اجباری برای اندیشه انتقادی

صبح دوشنبه، حوالی ساعت هفت و پانزده دقیقه، ماموران امنیتی به درِ خانه‌ پرویز صداقت رفتند. به گفته‌ دختر او، ماموران پس از بازرسی کامل منزل، لپ‌تاپ و یادداشت‌هایش را ضبط کردند و بدون ارایه توضیح یا عنوان اتهام او را با خود بردند. تاکنون در مورد اتهام هیچ‌کدام از دست‌گیرشدگان اطلاعاتی منتشرنشده است اما «شیرین احمدنیا»، رییس جدید انجمن جامعه‌شناسی ایران معتقد است: «گمانه‌زنی‌ها مبنی بر آن است که فعالیت علمی و احتمالاً نقدهایی که این افراد داشتند و بیان افکارشان زمینه‌ای ایجاد کرد که مورد سووال قرار بگیرند.»

در واکنش به این بازداشت‌ها، چندین نهاد و گروه مدنی بیانیه‌هایی منتشر کردند. «کانون نویسندگان ایران (در تبعید)» این اقدام را نشانه‌ «هراس و ناتوانی حکومت از اندیشه» دانست و تأکید کرد که سرکوب نویسندگان و پژوهشگران نه نشانه اقتدار، بلکه بیانگر ضعف حکومت در برابر نقد و آگاهی است. این نهاد خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمامی نویسندگان، روزنامه‌نگاران و کنشگران فرهنگی شد.

«انجمن جامعه‌شناسی ایران» نیز با ابراز نگرانی از بازداشت جامعه‌شناسان و پژوهشگران علوم اجتماعی، تاکید کرد که علوم اجتماعی در هر جامعه‌ای نقش «وجدان نقاد» را دارد و تضعیف امنیت حرفه‌ای و روانی پژوهشگران، نه‌تنها به زیان جامعه علمی بلکه به زیان کل جامعه است.