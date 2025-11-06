Thursday, Nov 6, 2025

صفحه نخست » حضور تاپ لس رفسنجانی در استخر فرح!؛ ف. م. سخن

IMG_1831.jpegآقا نمی گذارند یک روزمان بدون شگفتی بگذرد!

بعد از انتخاب زُهران خان ممه دانی به عنوان شهردار نیویورک، اکنون خبر می رسد که هاشمی رفسنجانی، روزی که در استخر فرح به لقاءالله پیوست، چون با «پوشش خاص»ی شنا می کرد دستور داده بود محافظان استخر را به شدت قُرُق کنند، بدین لحاظ ایشون رو نکشتن بلکه خودش مُرد!

حالا با نحوه ی مرحوم شدن ایشان کاری ندارم و این وظیفه ی فرزندان برومند ایشان است که یکی یکی دلایل خود را برای «مرحوم نمودن» ایشان بیان کنند. چیزی که برای من شگفتی آفرین است بیانات جوانکی ست که با یکی از بادی گارد های آن مرحوم حشر و نشر داشته و جناب کوین کاستنر به این جوانک فرموده که چون آقای هاشمی با پوشش خاصی شنا می کرده، لذا دستور قُرُق کامل استخر را داده بوده لذا در چنین وضعیتی نمی شد جناب ایشان را «مرحوم نمود».

بعد هم که جوانک مورد سوال قرار می گیرد که پوشش مخصوص، دیگر چه صیغه ای ست، و کسی بخواهد استخر برود خب مایو می پوشد می رود، ایشان جهت افزودن روغن داغ ماجرا و افزودن نمک فلفل به این موضوع عجیب، با یک مقدار تکان استنکافانه می فرماید حالا بذار رد شیم از این مساله! :)

من که معمولا هیچ چیز سیاسی و شبه سیاسی و سکسی سیاسی و غیره متعجب ام نمی کند یخرده متعجب شدم که این پوشش خاص چی چی بوده و چجوری بوده که باید به خاطر این پوشش استخر را قرق می کرده اند!

اگر مرحوم هاشمی، مرد بود، که خب به قول آن آقا با مایو می رفته توی آب یا خیلی هم سنت شکنی می کرده، مایو اش را در می آورده و ک.و.ن لخت تن و بدن بلوری اش را به آب می زده.

زنی هم که آن جا نبوده بگوییم پوشش خاص اش این بوده که مثلا تاپ لس شنا می کرده یا مثل این خانم های خیلی مسلمان، با تن و بدن لخت، روسری یا مقنعه به سر داشته.

یک مورد هم که از هاشمی که آدم اهل مُد ی بود و همیشه کفش هایش را یک سایز کوچک تر از پاهایش و اندازه ی ۳۸ می گرفت تا کفش در پاهایش قشنگ تر دیده شود بعید است و آن این که ایشان مایو نمی پوشیده بلکه لُنگ به خودش می بسته و توی آب می رفته!

باری من با آی کیوی ۱۶۵ هر چه به مغزم فشار آوردم به نتیجه نرسیدم. اگر ممکن باشد جناب یاسر یا هر کدام از خاندان معظم هاشمی لطف کنند بروند یقه ی این یارو آقای مطلع را بگیرند که اخوی! این پوشش بابای من چی بوده که بادی گارد به تو گفته و به ما نگفته! والله من که مُردم از فضولی! :)

***

مطلب بعدی...
kham.jpg
"کشتن خامنه‌ای هنوز ممکن است"

