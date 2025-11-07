دوستانم جان دادند، اما نتیجه‌اش برای این نبود

خبرنامه گویا - در بخش ویژه برنامه تلویزیونی صبح بخیر بریتانیا، سخنان یک کهنه‌سرباز ۱۰۰ ساله جنگ جهانی دوم، مجریان و بینندگان را شگفت‌زده و متأثر کرد.

الک پنستون، که با مدال‌های افتخار بر سینه در برنامه حاضر شده بود، با صدایی آرام اما قاطع گفت که وقتی جوان بود، بلافاصله محل کارش در کارخانه را ترک کرد تا برای دفاع از کشور به نیروی دریایی سلطنتی بپیوندد. او با یادآوری روزهای جنگ، خود را «فقط یک فرد خوش‌شانس» نامید؛ چون بسیاری از دوستان نزدیکش جان خود را از دست دادند.

اما زمانی که مجری برنامه، کیت گاراوِی، از او پرسید بزرگداشت روز کهنه‌سربازان بریتانیا برایش چه مفهومی دارد و چه پیامی می‌خواهد به مردم بدهد، پاسخ او فضای استودیو را در سکوت فرو برد.

پنستون گفت:

«وقتی در ذهنم ردیف‌های سنگ قبرهای سفید و چهره دوستانی را می‌بینم که جان دادند، از خودم می‌پرسم: برای چه؟ برای کشوری که امروز می‌بینیم؟ نه، متأسفم... این فداکاری‌ها ارزش نتیجه امروز را نداشت.»

وقتی مجری دیگری، آدیل ری، از او خواست توضیح بیشتری بدهد، او تأکید کرد:

«ما برای آزادی جنگیدیم. اما الان اوضاع خیلی بدتر از آن چیزی است که برایش جنگیدیم.»

این سخنان صریح و تلخ، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و بسیاری از کاربران از صداقت و ناراحتی او حمایت کردند.