رأیسازی فلهای در انتخابات نظام مهندسی تهران در دستشویی!
برگه های رای که مشخص کننده مهندسان ناظر ساختمانهای پایتخت و امضا کنندگان پای کنترل کیفی ساختمانهای تهران هستند!
توانا - ویدئویی که این روزها در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود، صحنهای باورنکردنی از انتخابات سازمان نظام مهندسی تهران را نشان میدهد؛ جایی که چند نفر در دستشویی محل برگزاری مجمع، مشغول پر کردن برگههای رأی هستند!
اما ماجرا از آنچه به نظر میرسد بسیار فراتر است. این انتخابات مربوط به بازرسان سازمان نظام مهندسی است؛ یعنی همان کسانی که قرار است ناظر بر سلامت مالی، فنی و اخلاقی عملکرد مجموعه باشند.
چند نفر در دستشویی محل برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی تهران نشستهاند و مشغول پر کردن برگههای رأیاند!!
وقتی رایسازی فلهای در چنین سطحی رخ میدهد، دیگر چه انتظاری میتوان از ساختمانسازی، ایمنی بناها و نظارت بر پروژههای عمرانی داشت؟
همین فسادهای ریشهدار و به ظاهر کوچک است که سرانجام در قالب برجهای ناایمن، پروژههای رانتی و فاجعههایی مانند ریزش ساختمان متروپل خود را نشان میدهد.
کاربری نوشته:
«آیا رای گیری ریاست جمهوری یا مجلس یا شوراها ...غیر از اینست؟نه تنها فقط آنهایی را که جزو دارودسته دزدان هستند باید انتخاب شوند بلکه بازهم آنها هیچ حقی ندارند و فقط باید تابع دستورات باشند!»
