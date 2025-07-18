Saturday, Nov 8, 2025

صفحه نخست » خارج شدن ۴۰ هزار میلیارد تومان قبل از انحلال بانک آینده

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgایران اینترنشنال - میثم ظهوریان، رییس کمیته ارزی و پولی مجلس گفت: «بخشی از منابع مالی بانک آینده پیش از اجرای مصوبه انحلال از آن خارج شده است.» او اضافه کرد: «در فاصله بین تصمیم‌گیری شورای عالی سران قوا تا اجرایی شدن مصوبه انحلال، ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک آینده خارج شده است.»

این نماینده مجلس افزود: «افرادی که در این بانک مرتکب تخلف یا جرم شده‌اند، از جمله کسانی که معاملات صوری انجام داده یا در طبقه‌بندی‌ها و گزارش‌ها دست‌کاری کرده‌اند، باید با برخورد قضائی و کیفری روبرو شوند.»

