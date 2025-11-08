ایران اینترنشنال - مجاهد بالدی، پدر احمد، جوان ۲۰ سالهای که در اعتراض به تخریب دکه محل کسب خانوادگیشان در اهواز خودسوزی کرد، درباره آن واقعه به خبرگزاری فارس گفت: «احمد گفت اگر ادامه دهند، خودش را آتش میزند تا شاید مانع شوند.
در پاسخ، یکی از ماموران گفت: بسوزان ببینم چطور میسوزی.» او گفت: «پسرم ابتدا وقتی دید نیروهای اجرائیات در حال تخریب محل هستند، التماس کرد که صبر کنند، اما کسی گوش نکرد.»
پدر احمد که صاحب اغذیهفروشی است، گفت: «۲۱ سال است که از این اغذیهفروشی نان میخوریم. شش فرزند دارم که دو نفرشان دانشجو هستند و سه دخترم در رشته تکواندو از فنیترین بازیکنان وزن خودشان به شمار میروند. من با همین درآمد محدود، فرزندانم را سالم و موفق بزرگ کردهام.»