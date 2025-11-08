داوود پرچمی: شما میگویید رضا پهلوی را بیا بنشون سر میز خامنه ای
اسفندیار عبداللهی: رضا پهلوی وآقای خامنهای هر دو ایرانی هستند
بخشی از مناظره جنجالی اسفندیار عبداللهی و داوود پرچمی در مورد نظام جمهوری اسلامی و سیاست های حکمرانی آن در منطقه
صحبتهای صریح و دردمندانه جناب اسفندیار عبداللهی (روزنامهنگار و مدیر برنامه راه و چاه) در رابطه با نظام جمهوری اسلامی و سیاست حکمرانی آن در منطقه...
