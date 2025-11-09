هادی خرسندی



به گزارش گویانیوز نماینده مجلس اسلامی فرموده است که علت خشکسالی و بی آبی، همانا بی حجابی است. گفته است از وقتی رئیس جمهوری قانون عفاف و حجاب را کنار گذاشت، برکات الهی متوقف شد و دیگر باران نیامد!



چند سال پیش هم که زلزله هائی در ایران آمد، چند تن از آیت الله ها و حجت الاسلام ها گفتند: «از بس مردم زنا کرده اند، زلزله آمده!».



مرا این ادعاها باور آمد و در تأئیدشان این چند بیت را نوشتم:



دیروز من و یار دلی یکدله کردیم

یعنی که دوتائی هوس زلزله کردیم



در حین زنا صحبت از آن شیخ نمودیم

یکخرده ز کم لطفی ایشان گله کردیم



پیغام بدادیم به او در وسط سکس:

کای حجت الاسلام، کلینکس! کلینکس!



هادی - ۱۷ آبان