به گزارش گویانیوز نماینده مجلس اسلامی فرموده است که علت خشکسالی و بی آبی، همانا بی حجابی است. گفته است از وقتی رئیس جمهوری قانون عفاف و حجاب را کنار گذاشت، برکات الهی متوقف شد و دیگر باران نیامد!
چند سال پیش هم که زلزله هائی در ایران آمد، چند تن از آیت الله ها و حجت الاسلام ها گفتند: «از بس مردم زنا کرده اند، زلزله آمده!».
مرا این ادعاها باور آمد و در تأئیدشان این چند بیت را نوشتم:
دیروز من و یار دلی یکدله کردیم
یعنی که دوتائی هوس زلزله کردیم
در حین زنا صحبت از آن شیخ نمودیم
یکخرده ز کم لطفی ایشان گله کردیم
پیغام بدادیم به او در وسط سکس:
کای حجت الاسلام، کلینکس! کلینکس!
هادی - ۱۷ آبان
Sunday, Nov 9, 2025
