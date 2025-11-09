Sunday, Nov 9, 2025

صفحه نخست » بی حجابی و خشکسالی، زنا و زلزله، هادی خرسندی

hadi.jpgهادی خرسندی

به گزارش گویانیوز نماینده مجلس اسلامی فرموده است که علت خشکسالی و بی آبی، همانا بی حجابی است. گفته است از وقتی رئیس جمهوری قانون عفاف و حجاب را کنار گذاشت، برکات الهی متوقف شد و دیگر باران نیامد!

چند سال پیش هم که زلزله هائی در ایران آمد، چند تن از آیت الله ها و حجت الاسلام ها گفتند: «از بس مردم زنا کرده اند، زلزله آمده!».

مرا این ادعاها باور آمد و در تأئیدشان این چند بیت را نوشتم:

دیروز من و یار دلی یکدله کردیم
یعنی که دوتائی هوس زلزله کردیم

در حین زنا صحبت از آن شیخ نمودیم
یکخرده ز کم لطفی ایشان گله کردیم

پیغام بدادیم به او در وسط سکس:
کای حجت الاسلام، کلینکس! کلینکس!

هادی - ۱۷ آبان

مطلب بعدی...
roostayee.jpg
حتی اسب شاپور اول بهتر از آخوندها کشو را اداره می کرد!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar9.jpg
محسن مخملباف؛ از ایدئولوژی افراطی تا حضور در جشنواره اسرائیل
daily8-1.jpg
تصاویر اختصاصی از "آل‌بانو" و "رومینا پاور" در دیدار با گوگوش در ایران
one28-1.jpg
تصاویری از حزب نازی ایران (سومکا) به رهبری داود منشی زاده
oholic9.jpg
املاک علی انصاری در میان املاک شاهزاده‌های آل سعود و ثروتمندان الیگارشی روس
goftar8.jpg
تصاویر؛ ابزار تازه‌ برای ترویج حجاب در تهران
daily8.jpg
وقتی سد کرج پرآب بود
daily.jpg
یاسمین شجریان ۱۸ ساله شد
one8.jpg
راهکارهای موثر خانگی برای کاهش فشار خون بدون نیاز به مصرف دارو

از سایت های دیگر

داوری درباره ساواکی که نتوانست در مقابله با شورش ۵۷ موفق شود
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
کابوس خامنه‌ای به حقیقت نزدیک می‌شود

پر بیننده ترین ها



oholic19-1.jpg
کارهای عجیب و غریب خاندان سلطنتی انگلیس که برای مردم عادی قابل درک نیست
one8-1.jpg
تصاویری از نمایش کازابلانکا در سالن تاتر حافظ
goftar9.jpg
۸ افشاگری بزرگ بریتنی اسپیرز در کتاب جدید خاطراتش
gt23.jpg
دانستنی های جالبی در مورد برزیل که احتمالا نمیدانستید
newso_032221.jpg
نوستالژی های سال های نه چندان دور
one7.jpg
اسفندیار منفردزاده آهنگسازی که به جهت فعالیت چپی مدتی زندانی شد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy