بی بی سی - یک زن نظافتچی در آمریکا پس از رفتن به آدرس اشتباه برای کار، به ضرب گلوله صاحبخانه کشته شد. حالا مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا باید علیه صاحبخانه اعلام جرم کنند یا نه.
پلیس میگوید که روز چهارشنبه کمی قبل از ساعت ۷ به وقت محلی، جسد ماریا فلوریندا ریوس پرز را در آغوش شوهرش در بالکن جلویی خانهای پیدا کردند.
در آن زمان مقامات در حال پاسخگویی به تماسی در مورد احتمال حمله به خانهای در وایتستاون در حومه ایندیاناپولیس، بودند. پلیس در بیانیهای اعلام کرد که به نظر نمیرسد که این دو نفر وارد خانه شده باشند.
آنها پرونده را برای بررسی به دفتر دادستانی شهر بون فرستادند تا مشخص شود که آیا اتهامات جنایی در این پرونده مطرح خواهد شد یا نه.
پلیس نام افراد حاضر در آن خانه یا فرد تیرانداز را اعلام نکرده است و روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که این یک «پرونده پیچیده، حساس و در حال تحول است و افشای این اطلاعات هم نامناسب و هم بالقوه خطرناک خواهد بود».
آنها خواستار صبوری مردم شدند و نسبت به «انتشار نگرانکننده اطلاعات نادرست در اینترنت» در مورد این پرونده هشدار دادند.
مائوریسیو ولاسکز، همسر نظافتچی کشته شده به شبکه سیبیاس، شریک خبری بیبیسی در آمریکا، گفت که خواهان اجرای عدالت برای همسر ۳۲ سالهاش است.
بر اساس گزارشها، این زن مادر چهار فرزند و اصالتاً اهل گواتمالا بوده است.
آقای ولاسکز در مصاحبهای گفت که گلوله درست از در خانه به سوی همسرش شلیک شده است.
او از طریق مترجم گفت: «آنها (صاحبخانه) باید ابتدا با پلیس تماس میگرفتند، نه اینکه به این شکل ناگهانی و بدون هشدار تیراندازی کنند.»
کنت ایستوود، دادستان شهر بون، به روزنامه ایندیاناپولیس استار گفت که این پرونده به دلیل متن قانون «دفاع مشروع» از خود در این ایالت، پیچیده است.
این قانون در بسیاری از ایالتهای آمریکا وجود دارد و اکثر آنها به فرد اجازه میدهد که برای حفاظت از خود در برابر خطر مرگ یا آسیب بدنی شدید، در حد معقول به زور متوسل شوند، حتی با استفاده از سلاح مرگبار.
حوادث مشابه در سالهای اخیر در سراسر ایالات متحده خبرساز شدهاند.
در سال ۲۰۲۳، رالف یارل، که در آن زمان ۱۶ ساله بود، پس از به صدا درآوردن زنگ در خانهای اشتباه در ایالت میسوری، هدف اصابت دو گلوله قرار گرفت. اندرو لستر که به او شلیک کرده بود در دهه ۸۰ زندگی خود بود. او به مقصر بودن خود اعتراف کرد اما در حالی که در انتظار صدور حکم بود درگذشت.
در نیویورک، کیلین گیلیس، ۲۰ ساله، پس از آن که با خودرو به اشتباه وارد مسیری در یک ملک خصوصی شد، به ضرب گلوله جان باخت. صاحب خانهای که به او شلیک کرده بود، اکنون در حال گذراندن حکم ۲۵ سال زندان است.
