Sunday, Nov 9, 2025

صفحه نخست » زن نظافتچی پس از رفتن به آدرس اشتباه، به ضرب گلوله صاحبخانه کشته شد

killed1banner.jpgبی بی سی - یک زن نظافتچی در آمریکا پس از رفتن به آدرس اشتباه برای کار، به ضرب گلوله صاحبخانه کشته شد. حالا مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا باید علیه صاحبخانه‌ اعلام جرم کنند یا نه.

پلیس می‌گوید که روز چهارشنبه کمی قبل از ساعت ۷ به وقت محلی، جسد ماریا فلوریندا ریوس پرز را در آغوش شوهرش در بالکن جلویی خانه‌ای پیدا کردند.

در آن زمان مقامات در حال پاسخگویی به تماسی در مورد احتمال حمله به خانه‌ای در وایتستاون در حومه ایندیاناپولیس، بودند. پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که به نظر نمی‌رسد که این دو نفر وارد خانه شده باشند.

آنها پرونده را برای بررسی به دفتر دادستانی شهر بون فرستادند تا مشخص شود که آیا اتهامات جنایی در این پرونده مطرح خواهد شد یا نه.

پلیس نام افراد حاضر در آن خانه یا فرد تیرانداز را اعلام نکرده است و روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این یک «پرونده پیچیده، حساس و در حال تحول است و افشای این اطلاعات هم نامناسب و هم بالقوه خطرناک خواهد بود».

آنها خواستار صبوری مردم شدند و نسبت به «انتشار نگران‌کننده اطلاعات نادرست در اینترنت» در مورد این پرونده هشدار دادند.

مائوریسیو ولاسکز، همسر نظافتچی کشته شده به شبکه سی‌بی‌اس، شریک خبری بی‌بی‌سی در آمریکا، گفت که خواهان اجرای عدالت برای همسر ۳۲ ساله‌اش است.

بر اساس گزارش‌ها، این زن مادر چهار فرزند و اصالتاً اهل گواتمالا بوده است.

آقای ولاسکز در مصاحبه‌ای گفت که گلوله درست از در خانه به سوی همسرش شلیک شده است.

او از طریق مترجم گفت: «آنها (صاحبخانه) باید ابتدا با پلیس تماس می‌گرفتند، نه اینکه به این شکل ناگهانی و بدون هشدار تیراندازی کنند.»

همسر نظافتچی کشته شده

کنت ایستوود، دادستان شهر بون، به روزنامه ایندیاناپولیس استار گفت که این پرونده به دلیل متن قانون «دفاع مشروع» از خود در این ایالت، پیچیده است.

این قانون در بسیاری از ایالت‌های آمریکا وجود دارد و اکثر آنها به فرد اجازه می‌دهد که برای حفاظت از خود در برابر خطر مرگ یا آسیب بدنی شدید، در حد معقول به زور متوسل شوند، حتی با استفاده از سلاح مرگبار.

حوادث مشابه در سال‌های اخیر در سراسر ایالات متحده خبرساز شده‌اند.

در سال ۲۰۲۳، رالف یارل، که در آن زمان ۱۶ ساله بود، پس از به صدا درآوردن زنگ در خانه‌ای اشتباه در ایالت میسوری، هدف اصابت دو گلوله قرار گرفت. اندرو لستر که به او شلیک کرده بود در دهه ۸۰ زندگی خود بود. او به مقصر بودن خود اعتراف کرد اما در حالی که در انتظار صدور حکم بود درگذشت.

در نیویورک، کیلین گیلیس، ۲۰ ساله، پس از آن که با خودرو به اشتباه وارد مسیری در یک ملک خصوصی شد، به ضرب گلوله جان باخت. صاحب خانه‌ای که به او شلیک کرده بود، اکنون در حال گذراندن حکم ۲۵ سال زندان است.

مطلب قبلی...
velayati.jpg
حمله ولایتی به کشورهای عربیِ به‌ظاهر دوست
مطلب بعدی...
viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpg
مملکت نیست که دیوونه خونس....

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar9.jpg
محسن مخملباف؛ از ایدئولوژی افراطی تا حضور در جشنواره اسرائیل
daily8-1.jpg
تصاویر اختصاصی از "آل‌بانو" و "رومینا پاور" در دیدار با گوگوش در ایران
one28-1.jpg
تصاویری از حزب نازی ایران (سومکا) به رهبری داود منشی زاده
oholic9.jpg
املاک علی انصاری در میان املاک شاهزاده‌های آل سعود و ثروتمندان الیگارشی روس
goftar8.jpg
تصاویر؛ ابزار تازه‌ برای ترویج حجاب در تهران
daily8.jpg
وقتی سد کرج پرآب بود
daily.jpg
یاسمین شجریان ۱۸ ساله شد
one8.jpg
راهکارهای موثر خانگی برای کاهش فشار خون بدون نیاز به مصرف دارو

از سایت های دیگر

انتشار ۴۰۰ فیلم رابطه جنسی مقام دولتی با زنان سرشناس از جمله خواهر رئیس جمهور
ده عامل شگفت‌انگیزی که بی‌سر و صدا به قلب آسیب می‌زنند
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
oholic19-1.jpg
کارهای عجیب و غریب خاندان سلطنتی انگلیس که برای مردم عادی قابل درک نیست
one8-1.jpg
تصاویری از نمایش کازابلانکا در سالن تاتر حافظ
goftar9.jpg
۸ افشاگری بزرگ بریتنی اسپیرز در کتاب جدید خاطراتش
gt23.jpg
دانستنی های جالبی در مورد برزیل که احتمالا نمیدانستید
newso_032221.jpg
نوستالژی های سال های نه چندان دور

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy