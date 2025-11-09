امیر موحد
رزمنده جنگ ایران عراق
اصلاح طلب سابق
در برابر تاریخ، زانو زدی
آقای خامنهای،
سرانجام روزی رسید که حتی تو،
رهبر خودخواندهٔ حکومت اشغالگر اسلامی،
در برابر تاریخ کهن ایران زانو زدی.
ملتی را پنجاه سال در بند نگه داشتی،
اما حقیقت را نتوانستی شکست دهی.
تاریخ این سرزمین از تو بزرگتر، دیرینهتر و جاودانهتر است.
و امروز، در خیابانهای تهران، همان مردمی که روزی با فریب از آنها مشروعیت دزدیدی،
فریاد میزنند نام ایران را -- نه امت را.
تو خود به زبان بیزبانی اعتراف کردی که در این نبرد،
نه اسلام سیاسی، بلکه ایران پیروز شد.
آنچه در مقابلش زانو زدی،
قدرت مردم، فرهنگ کوروش و شکوه پرچم شیر و خورشید بود.
ما، ملت ایران، رزمندگان آزادی،
این اعتراف ناخواسته را بهعنوان پیروزی تاریخی ایران بر ظلم و جهل به خود و به تاریخ تبریک میگوییم.
زیرا هیچ قدرتی توان ایستادن در برابر روح ایران را ندارد.
پاینده ایران
قتل فجیع یک زدن به دست نامزدش در تهران
تحریمها و تجهیزات یوگا + خلاقیت ایرانیها