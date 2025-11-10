آفتاب نیوز - معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط‌زیست امید حاجتی روز یکشنبه به فارس اعلام کرد که ما برای اعزام هیئت کامل به نشست کاپ ۳۰ طی دو هفته از سازمان برنامه و بودجه ۵۰ میلیارد تومان درخواست کرده بودیم؛ این در حالی است که در نامه منتشره شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست این مبلغ برای «سفر دو روزه» درخواست شده است.

همچنین در نامه مذکور، شینا انصاری این هزینه را از محل اعتبارات «پیش‌بینی‌نشده» برای حضور در کاپ ۳۰ طی روز‌های ۱۵ و ۱۶ آبان درخواست کرده است. در پاسخ، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که هر کسی می‌تواند هر درخواستی بدهد، اما اگر قرار باشد، به همه درخواست‌ها پاسخ بدهیم، ۱۰ برابر بودجه کنونی هم پاسخگوی این درخواست‌ها نخواهد شد.

بر همین اساس، حاجتی می‌گوید که در ابتدا هیئتی ۱۰ نفره برای سفر در نظر گرفته شده بود، اما پس از مخالفت سازمان برنامه و بودجه با تخصیص اعتبار و حذف تشریفات، تعداد اعضا به ۴ نفر کاهش یافت و سقف بودجه این سفر ۱۵ میلیارد تومان تعیین شد. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده هزینه این سفر برای ۴ نفر حداکثر ۱۰ هزار دلار یعنی «یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان است».