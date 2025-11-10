درهای کوتاه مدعیان مبارزه با جمهوری اسلامی که بلند قامتانی چون "امید سرلک" |قادربه عبور از آنها نیستند.



مارکز داستان دارد بنام جنازه زیبائی که دریا بساحل افکند . جنازه مردی زیبا وبلند قامت را دریا به ساحل می اندازد . جنازه بقدری زیبا بود که مردم آن را در مرکز دهکده بر روی سکوئی قرار میدهند و به بهترین وجهی با شاخه های گل تزیئن می کنند .مرد بقدری زیبا ،بلند قد و ورزیده بود که همگان بر جوانی او افسوس می خوردند واشگ می ریختند که قابل تصور نیست .پچ پچ در میان مردم میگیرد که اگر روزی جوانی با همین زیبائی وقد وقامت به این دهکده بیاید .چگونه قادر خواهد بود از در های کوتاه ما عبور کند وبه درون بیاید ؟از آن روز ببعد مردم آن دهکده تصمیم گرفتند که در های خانه خود را چنان بلند بسازند که اگر روزی مهمانی به بلند قامتی او وارد دهکده شد قادر به وارد شدن در خانه های آنهاباشد.



داستانی سمبلیک که به گونه ای نشان ازتغیر در افکار عمومی می دهد.وسعت دادن به درهای کوچک حاصل از سال هازیستن در انجماد فکری یک دهکده ساکن در اعماق تاریخ .روایتی مشابه از آن چه که درام القرای جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه هستیم .در های کوچک شده در قامت فکری کوتوله های تاریخی حاکم برکشور! که سال هاست درب هر خانه ای که فرا ترازمعیارهای این حکومت باشد ویران می کند وبلند قامتان را به جوخه های مرگ می سپارد. انجماد که نه تنها حکومت بلکه تفکر بسیار جریان های فکری اپوزیسیون را نیز در خود گرفته است .مردم طی سال ها تجربه روزانه خود ودادن بسیار قربانی های جوان وخوش قامت کم کم دارند بر ترس خود فائق می شوند .دریچه های بسته فکرخود را باز می کنند تا بلند قامتان امروز تاریخ این سرزمین از آن عبور کنند.هر جند ببهای سنگین .پهلوانی رشید آزاده ،بلند قامت بنام "امید سرلک " در مصافی نابرابر با حکومتی جبار بخاطر مخالفت با نظام حاکم و به آتش کشیدن تصویرحاکم جبار وویرا نگربدست جلادان حکومتی کشته می شود . مردم در استقبالی با شکوه از جنازه ای که امواج دریای خونین حکومت بساحل افکنده بود. در مراسمی که تمام باور های دینی را بکنار نهاده بودند. با شعرهای رزمی وشعار مرگ بر خامنه ای ،دریک وفاق عمومی اورا بخاک سپردند.هیچکس از مشایعت کنندگان این پیکر رشید از بغل دستی خود سوال نکرد که وابسته بچه گروهیست .چرا که تجربه پنجاه ساله حکومت اسلامی به آنها یاد داده که برای درهم شکستن چنین حکومت جباری! نیاز بیک وحدت عمومی است .نیاز به گشودن دریچه های بسته فکر وبالا بردن سقف دروازه های ورودی .کاری که امروز معماران جوان در داخل کشور به آن مشغولتد وسرلک های جوان منادی آن .



اما دریغ ودرد که دروازه های کوتاه وساخته شده از ملات ایدئولوژی ،تنگ نظری وترس بخشی از اپوزیسیون مانع از گشوده شدن دروازه های بسته آن ها نسبت به هر گونه تحول فکری است. ولو این که خواسته اکثریت مردمی باشد که آنها خود را مدعیان آنها می دانند.



هنوزبخشی ازاپوزیسیون نشسته در پس درهای کوتاه هم تراز با درب های کوتاه حکومتیان واصلاح طلبان حکومتی قادر نیستند به خواست عمومی مردم جواب بدهند . در تفکر بسته آنها جائی ونامی از امید سرلک ها نیست! هنوز دریچه های بسته این دسته از جمهوری خواهان . جریان های چپ مدعی مبارزه با جمهوری اسلامی که میزان مخالفتشان با شاهزاده رضا پهلوی بمراتب بیشتر از مخالفتشان با خامنه ای است!دریغ از یک سطرنوشته در سایت هایشان نسبت به این جنایت هولنا ک ! در مورد "امید سرلک" از "کار آنلاین تا بپیش واخبار روز" حتی یک تسلیت کوتاه به خانواده وهزاران عزادار شرکت کننده در مراسم او.



جریان هائی که هنوز درهای کوتاه ورودیشان در قامت همان حکومت گران اسلامیست وبس !