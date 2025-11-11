زندان وُ شکنجه وُ شلاق وُ کُشتار وُ گریزِ ناگزیرِ مردمان وُ تجاوز وُ انزوا...حاصلِ سیاستِ حکومتِ سرکوبگر وُ امامِ راحل وُ وعده های نازل است...

چرا؛چه خودکُشی؛شکستِ عشقی ام کجا!؟

حکایتِ حکومتی که می کُشد مرا

قساوتی که حُکمِ تیر وُ تازیانه داد

جنایتی که جانِ جانیان دهد جلا

حریصِ قدرتی زِ جنسِ جنت وُ جنون

حریقِ رقصِ مرگِ این وُ آنی وُ صفا

دلم لهیده از فریب وُ می رَمَد زِ خویش

هراسِ من زِ سایه ها وُ خنجرِ جفا

عزیزِ من سکوتِ تو مرا شکسته جان

کجایی ای وطن که جانِ من زَنَد ندا

پدر کجا وُ خواهر وُ برادرم کجا؟

به دادِ مادران وُ کودکان بِرس بیا

زِ آسمان فروچکد هماره ابرِ غم

گرفته حال وُ روزِ ما زِ زاری وُ عزا

به بام وُ در نگر!خرابه در خرابه شد

نَفَس زِ سینه پَس رَوَد کجایی ای هوا...

به محبسی سخن اسیرِ دستِ پستِ دهر

به تازیانه می زنی کلامِ مامِ ما

سرای وحشتی تَوحُّشی هجومِ جهل

نمادِ قتل وُ رهبرِ تباهی وُ هبا

تو کینه دار وُ کودکانِ خانه می کُشی

وضو زِ خون نمازِ خون اذانِ خوش نوا

تو دشمنِ جوانه وُ جهان وُ روشنی

اذانِ زهری ات به جانِ آرزو روا

سیاهیِ شگفتِ روزگارِ کین وُ دین

که آیه ها وُ حلقه های دارِ تو هُدا

تو مهر وُ مَه نهان کُنی فریبی وُ سراب

نقابِ دین مداری ات دروغ وُ با دغا

تو طوقِ نکبتی وُ لعنتی زمانه را

خشونتی تمامِ زشتیِ جهان تُرا

فضایِ پُر فضاحتی زِ حذفِ فکر

زمان زمین وُ آسمان فسرده زین قضا

نه سقف وُ سفره ای خرابه خانۀ امید

کشانده خسته خونچکان به مسلخ اش خدا

ولایتِ وقیح وُ تعزیه حجاب وُ حج

خلیفه وُ خراج وُ باج وُ برجِ تان طلا

ببین که قاضی وُ امام وُ شیخ وُ مفتی اش

نجیبِ روزه وُ نماز وُ سجده وُ دعا

صداقت وُ قناعتِ قیامتی زِ غیب!؟

ببین که ذاتِ او زِ کذب وُ خدعه وُ ریا

ببین که قصرِ او سرایِ قتل وُ غارت است

به تن زِ خونِ آدمی مُنقَّشی قبا

لباسِ او پَرَندِ بی مثالی از بهشت!

چو عابدی بریشمین عِمامه وُ عبا!؟

ریاضِ او ریاضت وُ نیازِ معجزه

به فکرِ سرقت وُ خوراک وُ خوابِ او ربا

حراجِ جان وُ زندگی فروشِ آبرو

چو پولِ بی حساب وُ سکه در کَفِ گدا...

چه گویم از فسادِ ریشه هایِ تو پلید!

رذالتی که بر مدار وُ محوری جدا

خوشی وُ بی خبر زِ اعتراضِ مردمان

روندِ بی نهایت ات روایتِ فنا

ببین که جان گرفته خشمِ آتشینِ ما

کزآن رسد ترا گریز وُ خواری وُ خفا

تداومِ حقیقت عقلِ انقلابِ ما

که انزجارِ روزگار وُ لحظۀ سزا

نظامِ بختکی ولایت ات حُباب وُ باد

کرامت ات نشانِ کِرم وُ انگل وُ قوا

حکومتِ خیانتی وُ بی کفایتی

که عاقبت سقوط وُ گور وُ مرگ وُ انزوا...

به گریه های مادرم به اشکِ او قسم

که می رسد زمانِ عجز وُ ناله ات جزا

به کودکی که پابرهنه می دَوَد قسم

که کیفرت تُفی به روی چهره ات عطا

به عشقِ در قفس غریبِ ناکجا قسم

که نازنین وطن زِ غصه می شود رها

کنون به گوشِ جان شنو زِ خشمِ مردمان

صدایِ مردمِ به جان رسیده شد رسا

دوباره زندگی وُ زن رهاییِ وطن

شکوفه های رستخیزِ روشن آشِنا