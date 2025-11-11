جالب‌تر اما واکنش دیگر تلویزیون‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بود. بعضی‌ها با ذوق‌زدگی خبر استعفای مدیران بی‌بی‌سی را منتشر کردند و آن را نشانه‌ی «پایان بی‌طرفی» این رسانه دانستند. غافل از آن‌که خودشان، با بودجه‌های خارجی و برنامه‌های جهت‌دارشان، مدت‌هاست هرچه از «بی‌طرفی» مانده را به سخره گرفته‌اند. کاش یک‌بار هم به آینه نگاه کنند. شاید از دیدن بازتاب چهره‌ی خود دروغ‌پردازشان خجالت بکشند.

دست‌کم در بی‌بی‌سی، هنوز کسی جرئت دارد از میز قدرت بلند شود و بگوید «من مسئولم». در حالی‌که در آن چند تلویزیون تبعیدی فارسی‌زبان، نه وجدان حرفه‌ای هست، نه حساب‌کشی، نه حتی شرم. شبکه‌هایی که قرار بود صدای مردم باشند، حالا به بلندگوی گروه‌های خاص سیاسی و اتاق فکر دولت‌های خارجی بدل شده‌اند. در برنامه‌هایشان نه گفت‌وگوی واقعی وجود دارد، نه تنوع دیدگاه، نه حتی آزادی در انتخاب مجریان و مهمانان. همه‌چیز از پیش چیده شده است، و حقیقت در این میان، اولین قربانی است.

بی‌بی‌سی بدون شک بازوی نرم‌قدرت بریتانیاست، اما در همان چارچوب، هنوز چیزی به نام «فرهنگ پاسخ‌گویی» وجود دارد. همین فرهنگ است که در بسیاری از رسانه‌های ما گم شده، فرهنگی که می‌گوید اگر اشتباه کردی، بایست و بگو: من مسئولم، من کنار می‌روم.

ما شاید هزار بار از آزادی حرف بزنیم، اما تا زمانی که «پاسخ‌گویی» را یاد نگیریم، آزادی‌مان فقط در حد شعار باقی می‌ماند.

در نهایت، آنچه بی‌بی‌سی با یک استعفا نشان داد، چیزی فراتر از نظم سازمانی بود، یادآوری ساده‌ای بود از این‌که در جهان آزاد، شجاعت واقعی یعنی پذیرفتن خطا. و کاش این شجاعت، روزی به جهان رسانه‌های فارسی‌زبان هم برسد.