واقع‌گرایی در برابر ذهنیت نفی



هر بار که رضا پهلوی قدمی تازه در عرصه‌ی سیاست برمی‌دارد -- از دیدار با رهبران جهانی تا طرح گفت‌وگوی ملی -- موجی از خشم، تردید و اتهام از سوی بخشی از اپوزیسیون ایران برمی‌خیزد. گویی حضور او نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، که در برابر ذهنیت ریشه‌دار خودِ اپوزیسیون نیز ایستاده است.

پرسش اصلی اینجاست: چرا چهره‌ای که از خشونت، انزوا و شعار پرهیز می‌کند، چنین حساسیت برمی‌انگیزد؟ پاسخ در یک واژه خلاصه می‌شود: واقع‌گرایی.

اپوزیسیونی که در نفی گرفتار مانده



در چهار دهه‌ی گذشته، بخش بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی، به‌جای سیاست‌ورزی، در نفی دائمی زیسته‌اند:

نفی نظام، نفی سلطنت، نفی یکدیگر. سیاست برای آنان نه میدان ساختن، بلکه صحنه‌ی حذف بوده است. هر نیرویی که بخواهد فراتر از مرز نفی حرکت کند، به‌سرعت متهم به «سازش» یا «وابستگی» می‌شود.



این ذهنیت، حاصل زیست طولانی در تبعید، شکست‌های پی‌درپی و گسست از واقعیت اجتماعی ایران است.

اپوزیسیون سنتی در خلأ سیاسی بازتولید شده و موجودیتش را از نفی می‌گیرد. در چنین فضایی، ظهور چهره‌ای که حرف از برنامه، سازمان و تعامل جهانی می‌زند، تهدیدی برای بقاست.

رضا پهلوی و منطق ساختن



رضا پهلوی، برخلاف بسیاری از چهره‌های سالخورده‌ی اپوزیسیون، سیاست را فرآیندی می‌داند، نه فریاد. از طرح همبستگی ملی و شورای گذار تا تأکید بر رأی مردم و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، او راهی تدریجی و عملی را دنبال کرده است



او در پی تکرار انقلاب نیست، بلکه به گذارِ برنامه‌مند می‌اندیشد؛ گذار از نظام فعلی به نظمی دموکراتیک از مسیر گفت‌وگو و سازمان سیاسی. در حالی‌که بیشتر مخالفان با گذشته می‌جنگند، او از آینده حرف می‌زند.

در سیاست ایرانِ تبعیدی، کسی که راه‌حل ارائه دهد، خطرناک‌تر از کسی است که شعار می‌دهد -- چون راه‌حل، ناتوانی دیگران را عریان می‌کند.