یورونیوز - نیویورک‌تایمز اواخر سپتامبر از اقدام دولت ترامپ مبنی بر فرستادن ده‌ها ایرانی اخراج‌شده از آمریکا با هواپیما به ایران خبر داد. این روزنامه آمریکایی روز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر طی گزارشی پرده از جزئیات این اقدام برداشت. به گفته برخی اخراج‌شدگان، ماموران آن‌ها را دست‌و‌پا بسته و کشان‌کشان سوار هواپیما کردند.

آمریکا دهه‌هاست که مامن ایرانیانی است که به دلایل مختلف، از مخالفت با حکومت گرفته تا تصمیم به تغییر دین و یا گرایش متفاوت جنسی از بیم آزار و مجازات حکومت از وطن خارج شده و به این کشور پناه برده‌اند. اما پاییز سال جاری، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در نتیجه مذاکرات با تهران در اقدامی بی‌سابقه ده‌ها مهاجر ایرانی را که غیر‌قانونی می‌خواند با پروازی از آمریکا به ایران فرستاد.

نیویورک‌تایمز در گزارشی بر اساس گفتگو با دو تن از این اخراج‌شدگان، اعضای خانواده‌شان، وکلای آمریکایی که وکالت برخی از اخراج‌شدگان را بر عهده دارند و چند تن از افرادی که اکنون در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت آمریکا حضور دارند، جزئیات تازه‌ای از روند این پرواز و اقدامات ماموران اداره مهاجرت ارائه داد.

یکی از این اخراج‌شدگان، مهرداد دلیر، ایرانی ۳۴ ساله‌ است. او در گفتگوی تلفنی با نیویورک‌تایمز اذعان کرد که در ماه آوریل به صورت غیرقانونی وارد ایالات متحده شده است. با این حال او تصور می‌کرده که پرونده قدرتمندی برای پناهندگی دارد زیرا فعال سیاسی و منتقد قانون بر پایه شریعت اسلامی بوده است.

به گفته آقای دلیر و دست‌کم هشت فرد دیگر، آن‌ها به‌شدت در برابر اخراج مقاومت کردند و بارها به مقامات آمریکایی گفتند که ایران آنان را تحت پیگرد قرار خواهد داد و بیم جان خود را دارند. بنابر این گزارش، در میان نوکیشان مسیحی، اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی در میان آن‌ها بودند.

تریشا مک‌لافلین، سخنگوی وزارت امنیت میهن آمریکا گفت که ۵۴ ایرانی اخراج‌شده در آن پرواز، مشمول «حکم نهایی اخراج» یا «حکم خروج داوطلبانه» بوده‌اند و همگی دادرسی عادلانه دریافت کرده‌اند. خانم مک‌لافلین گفت در میان اخراج‌شدگان «تروریست‌ها، قاچاقچیان انسان و مظنونان به فعالیت به عنوان عامل خارجی» حضور داشته‌اند.

او افزود که از میان ۵۴ ایرانی اخراج‌شده در آن پرواز، ۲۳ نفر دارای ارتباط با تروریسم، ۷ نفر در فهرست مراقبت تروریستی و ۵ نفر دیگر مرتبط با شبکه‌های قاچاق انسان بوده‌اند.

ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید گفت: «دولت آقای ترامپ متعهد است که به وعده رئیس‌جمهوری برای اخراج سریع و با بالاترین استانداردها، اتباع بیگانه غیرقانونی از کشور عمل کند.»

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

وزارت خارجه ایران طی بیانیه‌ای گفت که بیش از ۴۰۰ ایرانی در ایالات متحده با اخراج مواجه‌اند و برنامه‌ریزی برای پروازهای بیشتر در جریان است.

به گزارش نیویورک‌تایمز نه آقای دلیر و نه دیگر ایرانی اخراج‌شده که در این گزارش با نام «ای. ای.» از او یاد شده، در میان افرادی که وزارت امنیت میهن آمریکا از آن‌ها به‌عنوان مرتبط با تروریسم یا مرتکب کلاهبرداری نام برده است، قرار نداشتند.