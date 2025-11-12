مجاهد بالدی، پدر احمد بالدی، جوان اهوازی که در اعتراض به رفتار خشن ماموران شهرداری با خانواده‌اش خودسوزی کرد و درگذشت، در مراسم عزاداری فرزندش خواستار برکناری مقام‌های مسئول شهرداری شد. او گفت در غیر این صورت تک‌تک اعضای خانواده‌اش خود را به آتش می‌کشند.

پدر احمد بالدی: تا شهردار نرود جسد پسرم را تحویل نمی گیرم

سازمان حقوق بشر کارون ویدیویی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد مجاهد بالدی، پدر احمد بالدی، سه‌شنبه ۲۰ آبان در مراسم عزاداری فرزند ۲۰ ساله‌اش که در اعتراض به تخریب دکه‌اش از سوی شهرداری اهواز خودسوزی کرده بود، خواستار برکناری و خروج رضا امینی، شهردار اهواز، و یکی از مدیران شهرداری شد. او گفت: «تا وقتی امینی و شمس از اهواز نروند، جنازه پسرم را تحویل نمی‌گیریم.»