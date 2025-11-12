Tuesday, Nov 11, 2025

صفحه نخست » پدر احمد بالدی: نوبت من است که خودم را بسوزانم

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpg

مجاهد بالدی، پدر احمد بالدی، جوان اهوازی که در اعتراض به رفتار خشن ماموران شهرداری با خانواده‌اش خودسوزی کرد و درگذشت، در مراسم عزاداری فرزندش خواستار برکناری مقام‌های مسئول شهرداری شد. او گفت در غیر این صورت تک‌تک اعضای خانواده‌اش خود را به آتش می‌کشند.

پدر احمد بالدی: تا شهردار نرود جسد پسرم را تحویل نمی گیرم

سازمان حقوق بشر کارون ویدیویی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد مجاهد بالدی، پدر احمد بالدی، سه‌شنبه ۲۰ آبان در مراسم عزاداری فرزند ۲۰ ساله‌اش که در اعتراض به تخریب دکه‌اش از سوی شهرداری اهواز خودسوزی کرده بود، خواستار برکناری و خروج رضا امینی، شهردار اهواز، و یکی از مدیران شهرداری شد. او گفت: «تا وقتی امینی و شمس از اهواز نروند، جنازه پسرم را تحویل نمی‌گیریم.»

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
خبرگزاری فارس مچ حمید رسایی را گرفت
resayee.jpg
ای بابا... مراعات کنید خانوم نشسته!

