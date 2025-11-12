فصل اول: مقدمه

در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا، بقای بر قدرت و حفظ سیطره سیاسی اغلب از مسیر سرکوب نرم و سخت جامعه و نه از طریق مشروعیت یا مشارکت عمومی اجتماعی دنبال می‌شود. حاکمیت ولایی طی دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از اعتراضات گسترده ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، الگوی پیچیده‌ای از سرکوب را به کار گرفته که در آن نیروهای رسمی و غیررسمی به‌صورت هم‌زمان عمل می‌کنند. یکی از ویژگی‌های برجستهٔ این الگو، استفاده از اوباش حکومتی سازمان‌یافته و نیروهای غیررسمی خشونت‌ورز است؛ گروه‌هایی که در ظاهر از دولت جدا هستند، اما در عمل، بخشی از ماشین قدرت و ابزارهای بقای آن به شمار می‌روند.

فصل دوم: چارچوب نظری -- دولت در جامعه از دیدگاه جوئل میگدال

جوئل میگدال(Joel S. Migdal) در نظریهٔ خود با عنوان State-in-Society (1998)، دولت را موجودیتی یکپارچه و مقتدر نمی‌داند. او معتقد است در بسیاری از کشورها، دولت از شبکه‌ای از نهادها و بازیگران متنوع تشکیل شده که هر یک به‌شکلی متفاوت در جامعه نفوذ دارند. این بازیگران گاه با سیاست رسمی دولت- در مفهوم عام آن- در تضاد قرار می‌گیرند، اما در مجموع، بخشی از پیکرهٔ واقعی دولت محسوب می‌شوند. میگدال تأکید می‌کند که قدرت در دولت‌های ضعیف یا شکننده، به‌صورت پراکنده میان شبکه‌هایی از نفوذ محلی، مذهبی، اقتصادی و نظامی تقسیم می‌شود.

در چنین وضعی، دولت برای حفظ اقتدار خود، به جای تکیه بر قانون و نهادهای مدنی، از شبکه‌های غیررسمی و خشونت‌محور استفاده می‌کند تا تعادل اجتماعی را به نفع خود حفظ کند. در چارچوب رژیم ولایی، سپاه پاسداران و ارگانهای مربوطه به‌عنوان نهادی که در مرز میان دولت و جامعه عمل می‌کند، نمونه‌ای روشن از این الگوی نظری میگدال است: نیرویی که هم بخشی از دولت رسمی است، و هم خود، دولتی در دل دولت محسوب می‌شود؛ با شبکه‌های امپراطوری اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای و خیابانی گسترده که بسیاری از آنها از مسیر قوانین رسمی نمی‌گذرند.

فصل سوم: سازمان‌دهی اوباش حکومتی حکومتی در چارچوب سپاه و منطق نهادی آن

سپاه پاسداران از اوایل دههٔ ۱۳۸۰، با گسترش اعتراضات اجتماعی، به تدریج شبکه‌ای از نیروهای غیررسمی موسوم به «لباس‌شخصی‌ها» و «اوباش حکومتی مذهبی» را سازمان داد. یکی از شواهد مستقیم این سیاست، سخنان حسین همدانی در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۳ است که گفت: