به گزارش خبرگزاری‌های ایران به نقل از وکیل پژمان جمشیدی، این فوتبالیست سابق و بازیگر ۴۸ ساله ایرانی که پیش‌تر در پرونده‌ای جنجالی به «تجاوز جنسی» به یک دختر ۲۰ ساله متهم شده و پس از آزادی از زندان به قرار وثیقه، به کانادا سفر کرده بود، شامگاه سه‌شنبه ۱۱ نوامبر به ایران بازگشت.

کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: «پژمان جمشیدی که برای دیدار خواهرش به کانادا سفر کرده بود، ساعتی پیش به کشور بازگشت.»

او درباره پرونده آقای جمشیدی افزود: «پرونده مربوط به او همچنان در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی قرار دارد و روند رسیدگی در جریان است. همچنین آقای جمشیدی در صورت نیاز و به احترام قانون، آمادگی حضور در محکمه را خواهد داشت.»

بازگشت آقای جمشیدی به ایران در حالی صورت می‌گیرد که سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه از احضار «چند مطلع» در ارتباط با پرونده او خبر داد و گفت: «تحقیقات همچنان ادامه دارد. تاکنون چند نفر مطلع در این پرونده حضور یافته و از آنان تحقیق به عمل آمده است. تمامی این اظهارات در پرونده ثبت شده و روند رسیدگی در حال پیگیری است.»

سفر آقای جمشیدی ابتدا به ترکیه و سپس به کانادا مدت کوتاهی پس از آزادی از زندان به قرار وثیقه با حواشی بسیاری روبرو بود و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از احتمال مهاجرت او به کانادا سخن به میان آورده بودند.

این سفر همچنین موضوع چگونگی پیگیری جرایم را در کشوری چون کانادا که مدت‌هاست با ایران روابط دیپلماتیک ندارد به میان آورد.

سعید دهقان، حقوقدان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و مدیر و موسس مجموعه حقوقی پارسیلا در کانادا در پی انتشار خبر ورود آقای جمشیدی به کانادا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « حالا که پژمان جمشیدی وارد خاک کانادا شده، ما وکلا و جامعه حقوقی در این کشور مسئولیم و باید از مسیرهای قانونی و مدنی پیگیری کنیم تا هیچ متهمی پشت مرزها پنهان نشود. نه مرز، نه شهرت، نه پاسپورت. هیچ‌چیز نباید مانع کشف حقیقت و اجرای عدالت شود.»