سینما آنلاین - یکی از تهیهکنندگان متاهل سینما قصد داشت به من تعرض کند،فرار کردم
کلانشهر: شامگاه گذشته، غزاله اکرمی، بازیگر جوان سریال
«سوجان»، با انتشار چند استوری در صفحه اینستاگرام خود، سبب نگرانی در میان مخاطبانش شد.
🔹او در این پیامها از فشار روحی شدید و ناامیدی سخن گفت و تصویری از دست زخمی خود را منتشر کرد که نشانهای از اقدام به خودکشی تلقی شد.
🔹در بخشی از این استوریها، غزاله اکرمی مدعی شده بود که یکی از تهیهکنندگان متاهل سینما قصد تعرض به او را داشته و از دفتر آن فرد فرار کرده است. این بخش از روایت او واکنش گستردهای در شبکههای اجتماعی به همراه داشت و بسیاری از کاربران با انتشار پیامهایی خواستار رسیدگی شفاف و حمایت از این هنرپیشه و دیگر قربانیان احتمالی شدند.
🔹صبح امروز، غزاله اکرمی با انتشار پستی تازه اعلام کرد که حال عمومیاش رو به بهبود است. منابع نزدیک به او نیز تأیید کردند که این بازیگر تحت مراقبت خانواده و دوستانش قرار دارد.
🔹گفتنی است غزاله اکرمی هنرمند ۲۷ ساله، بازیگریرا از سال ۱۳۹۵ با بازی در سریال «آرام میگیریم» آغاز کرد. از دیگر آثار او میتوان به «هست و نیست» و «سلام آقای مدیر» اشاره کرد. او نقش اصلی مجموعه تلویزیونی تاریخی «سوجان» را هم بازی و بین عموم مردم شناخته شد.