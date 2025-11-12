Wednesday, Nov 12, 2025

صفحه نخست » بازیگری که به خاطر قصد تجاوز یک تهیه کننده خودکشی کرد

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgسینما آنلاین - یکی از تهیه‌کنندگان متاهل سینما قصد داشت به من تعرض کند،فرار کردم

کلانشهر: شامگاه گذشته، غزاله اکرمی، بازیگر جوان سریال

«سوجان»، با انتشار چند استوری در صفحه اینستاگرام خود، سبب نگرانی در میان مخاطبانش شد.

🔹او در این پیام‌ها از فشار روحی شدید و ناامیدی سخن گفت و تصویری از دست زخمی خود را منتشر کرد که نشانه‌ای از اقدام به خودکشی تلقی شد.

🔹در بخشی از این استوری‌ها، غزاله اکرمی مدعی شده بود که یکی از تهیه‌کنندگان متاهل سینما قصد تعرض به او را داشته و از دفتر آن فرد فرار کرده است. این بخش از روایت او واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و بسیاری از کاربران با انتشار پیام‌هایی خواستار رسیدگی شفاف و حمایت از این هنرپیشه و دیگر قربانیان احتمالی شدند.

🔹صبح امروز، غزاله اکرمی با انتشار پستی تازه اعلام کرد که حال عمومی‌اش رو به بهبود است. منابع نزدیک به او نیز تأیید کردند که این بازیگر تحت مراقبت خانواده و دوستانش قرار دارد.

🔹گفتنی است غزاله اکرمی هنرمند ۲۷ ساله، بازیگریرا از سال ۱۳۹۵ با بازی در سریال «آرام می‌گیریم» آغاز کرد. از دیگر آثار او می‌توان به «هست و نیست» و «سلام آقای مدیر» اشاره کرد. او نقش اصلی مجموعه تلویزیونی تاریخی «سوجان» را هم بازی و بین عموم مردم شناخته شد.

mardom.jpg
افشای نتایج غیرمنتظره یک نظرسنجی محرمانه در ایران
football.jpg
پرچم جمهوری اسلامی به‌جای پرچم ایران، حواله‌های جدید به جای حواله خودرو

از سایت های دیگر

پر بیننده ترین ها



