ایران در آستانه‌ی خشک‌ترین دوره پنجاه سال اخیر قرار دارد. ذخایر سدهای بزرگ کشور از جمله سد کرج و لتیان به زیر ۱۰ درصد رسیده و دست‌کم ۱۹ سد فعال کشور کمتر از پنج درصد آب دارند. مسئولان از جیره‌بندی و کاهش فشار آب در تهران و دیگر کلان‌شهرها سخن می‌گویند. اما بحران کنونی صرفاً نتیجه‌ی کم‌بارشی نیست؛ حاصل سال‌ها تصمیم‌گیری نادرست، سوءمدیریت و بی‌توجهی به حق حیات مردم و طبیعت است. استبداد حاکم ماندگاری بر قدرت را محور نظریه ولایت مطلقه فقیه بر هر چیز می داند . طبیعت اولین قربانی این سیاست شده است .

خشک‌سالی طبیعی یا بحران ساختگی انسانی؟

خشک‌سالی در ایران پدیده‌ای است که شهروندان در طول تاریخ با آن توانسته اند متناسب با منطقه ای که زندگی می کنند خود را هماهنگ کنند ، اما وضعیت امروز دیگر «طبیعی» نیست. گزارش‌های رسمی سازمان هواشناسی از کاهش بیش از ۸۵ درصدی بارش‌ها در سال آبی جاری حکایت دارد، سالهاست که مدیریت ناکارآمد منابع آب، شرایط را به مرحله‌ تنش و بحران رسانده است.

آمارهای تکان‌دهنده از مصرف آب در ایران

رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰هشدار داده است که ایران سالانه بیش از دو برابر ظرفیت واقعی خود آب مصرف می‌کند و برای عبور از بحران، ناچار است مصرف بخش کشاورزی را دست‌کم به نصف کاهش دهد.

او تأکید می‌کند که کشور تنها مجاز به مصرف حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب آب در سال است، اما هم‌اکنون بیش از ۹۰ میلیارد مترمکعب آب برداشت می‌شود؛ از این میزان، حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب در کشاورزی مصرف می‌شود.

در تهران اوضاع حتی بحرانی‌تر است: «سرانه‌ آب قابل‌دسترس برای هر نفر تنها ۳۳۵ مترمکعب است و تهران اساساً آب ندارد. تمام منابع از سدهای طالقان، لار، ماملو و کرج می‌آیند؛ درحالی‌که هیچ‌کدام در حوزه آبریز تهران نیستند. این یعنی آب تهران، حقابه‌ای غصبی از دیگر مناطق کشور است.»

او در ادامه می گوید : «در دنیا نباید بیش از ۵۰ درصد از ذخایر آب تجدیدپذیر مصرف شود. ما اما بیش از دو برابر این حد استفاده می‌کنیم. وقتی سال خشک برسد، تازه به این فکر می‌افتیم که چه باید کرد: شهرها را تخلیه کنیم یا کشاورزی را تعطیل؟»

در چند دهه گذشته متخصصین بر این باور بوده اند که بحران کمبود آب ، سیاست توسعه بر مبنای سدسازی افراطی، کشاورزی که نیاز به آب زیاد جهت کشت و برداشت دارد و جابجایی آب از یک حوضه آبریز طبیعی به حوضه آبریز دیگر با استفاده از کانال‌ها، تونل‌ها یا خطوط لوله بنا شده است می دانند . این سیاست‌ها بدون درنظرگرفتن ظرفیت‌های اقلیمی و محیط‌زیستی، چهره‌ی جغرافیایی ایران را تغییر دادند. بسیاری از رودخانه‌ها خشک شده اند، تالاب‌هایی چون گاوخونی و هامون از بین رفته اند . سفره‌های آب زیرزمینی - آخرین پناهگاه و امید آبی کشور - رو به نابودی رفته و می روند .

امروز فرونشست زمین در بیش از ۳۰۰ دشت ایران به حدی رسیده که کارشناسان آن را «زلزله خاموش» می‌نامند. هشداری که طبیعت هر روز و سالهاست که به مردم می دهد و گویی در دولتها یکی پس از دیگری گوش شنوایی برای آن وجود نداشته است .