Thursday, Nov 13, 2025

صفحه نخست » اولین روبات هوش مصنوعی روسیه هنگام رونمایی از هوش رفت

اولین ربات هوش مصنوعی انسان‌نمای روسیه، چند ثانیه پس از رونمایی رسمی، در حالی که موسیقی فیلم «راکی» در سالن پخش می‌شد، به زمین افتاد و کارکنان تلاش کردند تا پرده‌ای را روی صحنه بکشند.

این ربات را شرکت روسی «آیدُل» به عنوان نمایش پیشرفت‌های این کشور در هوش مصنوعی ارائه کرده است.

جزئیات حادثه:
خبرنامه گویا - هنگامی که دو نفر ربات را با آهنگ فیلم «راکی» به سمت صحنه هدایت می‌کردند، ربات تعادل خود را از دست داد و سقوط کرد، به طوری که چندین قطعه از آن روی صحنه باقی ماند. فیلم‌های ویدئویی این حادثه که توسط رسانه‌های مستقل روسیه به اشتراک گذاشته شده، نشان می‌دهد که کارکنان با عجله ربات را از روی زمین می‌کشند و پشت پرده‌ای مخفی می‌کنند.
robot.jpg
انتقادها و واکنش‌ها:
اگرچه هدف از این رونمایی، نمایش پیشرفت‌های داخلی در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک بود، اما منتقدان در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های فناوری روسیه به جای تمرکز بر دستاوردها، بی‌ثباتی ربات و تصمیم به رونمایی از یک نمونه اولیه ناتمام را مورد توجه قرار دادند.

