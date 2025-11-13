Thursday, Nov 13, 2025

صفحه نخست » برادر ناتنی علی شمخانی از سمت خود برکنار شد

shamkhani.jpgایندیپندنت فارسی - استانداری خوزستان پس از جان‌باختن احمد بالدی، جوان ۲۰ ساله‌ای که در اعتراض به تخریب اغذیه‌فروشی‌اش خودسوزی کرد و جان باخت، علی بویری را جایگزین عبدالعظیم شمخانی کرده که برادر ناتنی علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی است.

پدر احمد بالدی تاکید کرده بود تا زمانی که مقامات اهواز کنار نروند، پیکر پسرش را برای دفن تحویل نمی‌گیرد و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از بروز اعتراضات در اهواز، منجر به برکناری چند مقام شد.

عبدالعظیم شمخانی که متولد ۱۳۶۷ است به سرعت در ساختار قدرت بالا رفت و در ۲۲ سالگی به عنوان نماینده دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خوزستان منصوب شد. در آن زمان محسن رضایی، دبیر وقت مجمع بود. او یک سال بعد به ریاست «اداره تبلیغات اسلامی خوزستان» رسید و همزمان «بازرس ویژه اداره کل بازرسی استانداری خوزستان» شد و در ۲۵ سالگی به مدیرعاملی «سازمان زیباسازی شهرداری اهواز» رسید.

رویداد ۲۴ می‌نویسد، در پی این انتصابات پیاپی، عبدالعظیم شمخانی به سمت‌های مهم‌تری دست یافت، از جمله قائم مقامی شهردار اهواز، مدیرعاملی سازمان همیاری شهرداری‌های استان خوزستان و نهایتا در شهریور ماه امسال، به عنوان سرپرست فرمانداری اهواز منصوب شد. براساس این گزارش، در این روند نفوذ علی شمخانی و محسن رضایی موثر بوده است.

مطلب بعدی...
khatami.jpg
درخواست خاتمی برای گشایش‌های فوری پس از جنگ ۱۲ روزه

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar13-1.jpg
حواشی تشییع پیکر همایون ارشادی در کرج
daily13.jpg
حضور نرجس سلیمانی در مراسم بدرقه تیم فوتسال اعزامی به فیلیپین
one13.jpg
خطرات پنهان رژیم‌های کاهش وزن؛ از تغییرات هورمونی تا مشکلات قلبی
oholic13.jpg
پیاز سفید بخوریم یا قرمز؟
daily13-1.jpg
حضور پوری بنایی در بازارچه خیریه پاییزی بنیاد (خانه فرشتگان)
goftar13.jpg
مرخصی بدون بازگشت از زندان؛ سرنوشت پرماجرای شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق
goftar12.jpg
اولین تصویر از پسر قذافی پس از آزادی از زندان
daily12-1.jpg
تصاویر جدید و متفاوت از گوگوش

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: شورت با طرح قلب قرمز سرکوبگر
فیلم عجیب ایرانی «مرده‌شور» برنده جشنواره شد
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
راستی‌آزمایی؛ ویدیوی پر بازدید سربازی که در حال گریه کردن است
dw2.jpg
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
onenews20-1.jpg
تصاویری از فضای دانشگاههای ایران قبل از انقلاب
oholic12.jpg
۵ حیوان مرگبار ماقبل تاریخ که ما خوش شانس هستیم که منقرض شدند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy