ایندیپندنت فارسی - استانداری خوزستان پس از جان‌باختن احمد بالدی، جوان ۲۰ ساله‌ای که در اعتراض به تخریب اغذیه‌فروشی‌اش خودسوزی کرد و جان باخت، علی بویری را جایگزین عبدالعظیم شمخانی کرده که برادر ناتنی علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی است.

پدر احمد بالدی تاکید کرده بود تا زمانی که مقامات اهواز کنار نروند، پیکر پسرش را برای دفن تحویل نمی‌گیرد و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از بروز اعتراضات در اهواز، منجر به برکناری چند مقام شد.

عبدالعظیم شمخانی که متولد ۱۳۶۷ است به سرعت در ساختار قدرت بالا رفت و در ۲۲ سالگی به عنوان نماینده دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خوزستان منصوب شد. در آن زمان محسن رضایی، دبیر وقت مجمع بود. او یک سال بعد به ریاست «اداره تبلیغات اسلامی خوزستان» رسید و همزمان «بازرس ویژه اداره کل بازرسی استانداری خوزستان» شد و در ۲۵ سالگی به مدیرعاملی «سازمان زیباسازی شهرداری اهواز» رسید.

رویداد ۲۴ می‌نویسد، در پی این انتصابات پیاپی، عبدالعظیم شمخانی به سمت‌های مهم‌تری دست یافت، از جمله قائم مقامی شهردار اهواز، مدیرعاملی سازمان همیاری شهرداری‌های استان خوزستان و نهایتا در شهریور ماه امسال، به عنوان سرپرست فرمانداری اهواز منصوب شد. براساس این گزارش، در این روند نفوذ علی شمخانی و محسن رضایی موثر بوده است.