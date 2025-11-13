Thursday, Nov 13, 2025

صفحه نخست » تصاویر آموزش خلبان‌های ایرانی با جنگنده رادارگریز سوخو ۵۷ روسیه

sokho.jpgتابناک - فیلم تازه‌ای که گفته می شود در روسیه ضبط شده است، خلبانان ایرانی در حال آموزش با پیشرفته‌ترین جنگنده روسی دیده می‌شوند

ویدیویی از مانور سوخو ۵۷ در کمپ هوایی نیروی هوایی فدارسیون روسیه و حضور خلبانان ایرانی در این کمپ که در حال آموزش هستند را می‌بینید. شوخی خلبانان در مورد مانورپذیری سوخو و جنگنده فانتوم قابل تامل است.

این ویدیو سندی از آموزش قطعی و رسمی خلبانان ایرانی در روسیه هست؛ خلبانانی که برای آموزش تکمیلی و استاد خلبانی به روسیه رفته اند.

***

