تابناک - فیلم تازه‌ای که گفته می شود در روسیه ضبط شده است، خلبانان ایرانی در حال آموزش با پیشرفته‌ترین جنگنده روسی دیده می‌شوند

ویدیویی از مانور سوخو ۵۷ در کمپ هوایی نیروی هوایی فدارسیون روسیه و حضور خلبانان ایرانی در این کمپ که در حال آموزش هستند را می‌بینید. شوخی خلبانان در مورد مانورپذیری سوخو و جنگنده فانتوم قابل تامل است.

این ویدیو سندی از آموزش قطعی و رسمی خلبانان ایرانی در روسیه هست؛ خلبانانی که برای آموزش تکمیلی و استاد خلبانی به روسیه رفته اند.

INTERESTING DEVELOPMENT 🔴



Footage shows Russian Su-57 stealth fighters in flight and performing maneuvers. The voices in the background sound like they are speaking Farsi.



Several Iranian accounts online are claiming the video was filmed in Iran, but based on the buildings, it... pic.twitter.com/8cGx0XZQyD -- Open Source Intel (@Osint613) November 13, 2025

***