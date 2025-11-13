وای‌نت: هرچند وقوع درگیری تازه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد، اما هر دو طرف در حال آماده‌سازی برای دور جدیدی از تنش هستند. به گزارش وای‌نت، مقام‌های جمهوری اسلامی بیم آن دارند که اسرائیل در پی تکمیل مأموریتی باشد که آغاز کرده؛ یعنی تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی

خبرنامه گویا - در تهران نگرانی‌ها از احتمال تلاش اسرائیل برای سرنگونی حکومت پس از جنگ اخیر افزایش یافته است. رهبران جمهوری اسلامی میان دو مسیر سرگردان مانده‌اند: آغاز گفت‌وگو با ایالات متحده یا بازسازی توان نظامی که در نبرد اخیر آسیب دید، در حالی که اسرائیل هر حرکت ایران را با دقت زیر نظر دارد. تحلیل‌ها در هر دو کشور حاکی از آن است که دور تازه‌ای از درگیری اجتناب‌ناپذیر است، هرچند نه در آینده نزدیک.

در ایران، دو جناح در تقابل‌اند. گروهی خواهان مذاکره با واشنگتن برای رفع تحریم‌ها و حل بحران‌های اقتصادی از جمله کم‌آبی شدید هستند. در مقابل، محافظه‌کاران تندرو خواستار انتقام از اسرائیل و بازسازی سریع توان نظامی‌اند تا تهران بتواند دوباره اسرائیل را تهدید کند. هر دو جناح نگرانند که اسرائیل از ضعف کنونی پدافند هوایی ایران بهره‌برداری کند و گامی در جهت تغییر رژیم بردارد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد آیت‌الله علی خامنه‌ای مسیر جناح تندرو و سپاه پاسداران را ترجیح می‌دهد. تلاش‌های پنهان و آشکار دولت آمریکا برای آغاز گفت‌وگو با ایران تاکنون بی‌نتیجه مانده است. خامنه‌ای اعلام کرده پس از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات فردو، اعتماد خود را به واشنگتن از دست داده و حاضر به هیچ مذاکره‌ای نیست، حتی از طریق میانجی‌هایی مانند عمان یا قطر.

در اسرائیل، مقام‌های امنیتی تأکید می‌کنند که هیچ نشانه‌ای از بازگشت ایران به برنامه تسلیحات هسته‌ای مشاهده نکرده‌اند، اما نسبت به خطر «سوء‌محاسبه» هشدار می‌دهند. به گفته یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل، ارتش این کشور هر روز فعالیت‌های ایران را زیر نظر دارد و اگر نشانه‌ای از عبور از خطوط قرمز مشاهده شود، بدون تردید اقدام خواهد کرد. با این حال، واشنگتن و تل‌آویو در حال حاضر احتمال اقدام نظامی فوری را بعید می‌دانند.

ایران همچنان ذخایر قابل توجهی از اورانیوم غنی‌شده در اختیار دارد، اما کارشناسان می‌گویند این کشور فعلاً برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. اسرائیل نیز در حملات اخیر خود این ذخایر را هدف قرار نداد تا از بروز فاجعه هسته‌ای جلوگیری کند. تأسیسات غنی‌سازی عمدتاً غیرفعال شده‌اند و توان تولید بمب در حد فرضیه باقی مانده است.

در عوض، تهران تمرکز خود را بر بازسازی سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی گذاشته است. ایران تلاش دارد با خرید سامانه‌های دفاعی از چین، روسیه یا کره شمالی، یا از طریق تولید داخلی بر پایه مدل‌های روسی S-300 و S-400، دوباره آسمان خود را ایمن کند. با این حال، کمبود قطعات و مواد اولیه، روند بازسازی را کند کرده است.

در حوزه موشکی، ایران به دنبال احیای زرادخانه بالستیک خود است و ادعا می‌کند موشک‌های جدیدی با برد بلند تولید کرده که قادر به عبور از سامانه‌های دفاعی اسرائیل و آمریکا هستند. در حالی که مقام‌های ایرانی می‌گویند ذخایر موشکی‌شان اکنون از قبل از جنگ بیشتر شده است، اسرائیل و آمریکا این ادعا را تبلیغاتی می‌دانند و معتقدند ایران هنوز از نظر توان تولید در سطح پیش از جنگ نیست.

در صحنه منطقه‌ای، ایران همچنان از شبکه متحدان خود مانند حزب‌الله لبنان حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند. با سقوط دولت سوریه و محدودیت پروازهای ایرانی به لبنان، مسیرهای انتقال سلاح و پول دشوارتر شده، اما سپاه پاسداران از مسیرهای قاچاق در ترکیه، عراق و مرز سوریه-لبنان برای ادامه این فعالیت‌ها بهره می‌برد. مقام‌های ایرانی هشدار داده‌اند در صورت حمله اسرائیل به حزب‌الله، «دست روی دست نخواهند گذاشت».

در اسرائیل، نهادهای امنیتی این تهدیدها را جدی می‌دانند و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تقویت سامانه‌های هشدار زودهنگام، پدافند هوایی و تسلیحات تهاجمی در دستور کار دارند. مقام‌های تل‌آویو معتقدند درگیری دیگری با ایران دیر یا زود رخ خواهد داد و باید بدون تأخیر آماده آن شوند. اختلافات میان وزارت دارایی و دفاع اسرائیل بر سر بودجه نظامی سال ۲۰۲۶ نیز بازتابی از این نگرانی است که جنگ آینده، فقط مسئله زمان است.