Friday, Nov 14, 2025

msa.jpgایران ایدئولوژیک نیست

محمود سریع‌القلم، تحلیلی صریح از واقعیت‌های حکمرانی ایران را بیان کرد:

ایران در ظاهر، کشوری ایدئولوژیک معرفی می‌شود؛ اما در واقعیت، ایدئولوژی تنها یک ویترین است.

آنچه در باطن جریان دارد، چیزی جز شیفتگی به پول و قدرت نیست.

ما در این سرزمین، هنر خاصی داریم: استتار و پنهان‌کاری.

گاهی سی سال می‌توانیم خود را پشت شعارها و نمادها پنهان کنیم، بی‌آنکه شفافیت و پاسخگویی واقعی وجود داشته باشد.

