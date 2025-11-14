ایران ایدئولوژیک نیست

محمود سریع‌القلم، تحلیلی صریح از واقعیت‌های حکمرانی ایران را بیان کرد:



ایران در ظاهر، کشوری ایدئولوژیک معرفی می‌شود؛ اما در واقعیت، ایدئولوژی تنها یک ویترین است.

آنچه در باطن جریان دارد، چیزی جز شیفتگی به پول و قدرت نیست.



ما در این سرزمین، هنر خاصی داریم: استتار و پنهان‌کاری.

گاهی سی سال می‌توانیم خود را پشت شعارها و نمادها پنهان کنیم، بی‌آنکه شفافیت و پاسخگویی واقعی وجود داشته باشد.

