ایران ایدئولوژیک نیست
محمود سریعالقلم، تحلیلی صریح از واقعیتهای حکمرانی ایران را بیان کرد:
ایران در ظاهر، کشوری ایدئولوژیک معرفی میشود؛ اما در واقعیت، ایدئولوژی تنها یک ویترین است.
آنچه در باطن جریان دارد، چیزی جز شیفتگی به پول و قدرت نیست.
ما در این سرزمین، هنر خاصی داریم: استتار و پنهانکاری.
گاهی سی سال میتوانیم خود را پشت شعارها و نمادها پنهان کنیم، بیآنکه شفافیت و پاسخگویی واقعی وجود داشته باشد.
