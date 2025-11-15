در هفته‌های گذشته گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران و چشم‌انداز رویارویی میان جمهوری اسلامی و غرب شدت گرفته است.

این روزنامه تاکید کرد: «بهترین راه پیش‌رو این است که تهدید واقعی به استفاده از زور [علیه حکومت ایران] حفظ شود، فشار اقتصادی سختگیرانه ادامه یابد و نشانه‌ای از آمادگی برای مذاکره نیز ارسال شود.»

شورای سردبیری واشینگتن‌پست در ادامه نوشت علی‌رغم پافشاری ترامپ بر اینکه حملات اخیر به نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجامیدند، این بمباران‌ها در واقع تنها برنامه تهران را به تاخیر انداخت و برای دولت ترامپ «زمان خرید».

ترامپ از آن زمان بارها این عملیات را موفقیت‌آمیز خوانده و اعلام کرده این تاسیسات نابود شده‌اند.

در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، هفت فروند بمب‌افکن بی-۲ در عملیات «چکش نیمه‌شب» از پایگاه وایتمن آمریکا به سمت ایران به پرواز درآمدند و سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند.

این روزنامه افزود: «با این حال، تحولات اخیر یادآوری می‌کنند که یک کارزار نظامی نمی‌تواند به‌طور دائمی تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به بمب را متوقف کند.»

در این مقاله که شنبه ۲۴ آبان منتشر شد، آمده است تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، برای حمله به سه سایت هسته‌ای ایران «پیام بازدارنده مفیدی به دشمنان آمریکا ارسال کرد».

ایران اینترنشنال - شورای سردبیری روزنامه واشینگتن‌پست در مقاله‌ای نوشت حملات هوایی آمریکا علیه تاسیسات اتمی ایران، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به‌طور کامل نابود نکرد. بر اساس این مقاله، پرونده هسته‌ای تهران با «دیپلماسی متکی بر تهدید واقعی به زور» قابل حل است.

هفتم آبان، شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد با وجود بازگشت تحریم‌های سازمان ملل که فروش سلاح و تجهیزات موشکی به ایران را ممنوع می‌کند، تهران با کمک پکن در حال بازسازی برنامه موشکی خود است.

بر اساس این گزارش، در مجموع دو هزار تن پراکلرات سدیم، ماده اصلی تولید سوخت جامد برای موشک‌های میان‌برد، پس از جنگ ۱۲ روزه از چین به بندرعباس ارسال شده است.

شورای سردبیری واشینگتن‌پست در همین رابطه نوشت: «چین باید درک کند که فروش تسلیحات پیشرفته به ایران، روابط پکن را نه‌تنها با اسرائیل و آمریکا بلکه با کشورهای خلیج فارس نیز مختل خواهد کرد.»

این روزنامه افزود: «با گرفتار شدن روسیه در اوکراین، چین برای گسترش دخالت خود در ایران اقدام کرده است. تهران می‌خواهد نفت خود را در ازای باتری‌های موشکی زمین به هوا، رادارهای نظارتی برد بلند و جنگنده‌های چینی معامله کند. این امر می‌تواند به تثبیت یک جمهوری اسلامی لرزان بینجامد و هم‌زمان منطقه را بی‌ثبات کند.»

بحران هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست

واشینگتن‌پست در ادامه نوشت گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد مشکل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، زیرا «رژیم ایران مانع دسترسی بازرسان بین‌المللی به سایت‌هایی شده است که پنج ماه پیش از سوی آمریکا و اسرائیل بمباران شدند».

این روزنامه تاکید کرد: «وقوع جنگی دیگر اجتناب‌ناپذیر نیست، اما جلوگیری از آن مستلزم پذیرش این واقعیت است که مشکل همچنان پابرجاست و تنها با دیپلماسی همراه با تهدید واقعی به زور قابل حل است.»

۱۸ آبان روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تحلیلی نوشت در غیاب مذاکرات، نظارت و شفافیت درباره میزان ذخایر مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها در منطقه از احتمال وقوع جنگی دیگر میان ایران و اسرائیل افزایش یافته است.

اقتصاد متزلزل و ادامه سرکوب در ایران

واشینگتن‌پست با اشاره به مشکلات داخلی جمهوری اسلامی نوشت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، به اقتصاد متزلزل ایران بیش از پیش آسیب زده‌ است.

این روزنامه به افت ارزش پول ملی ایران، تعطیلی کسب‌وکارها، اخراج کارمندان و «خشکسالی بی‌سابقه‌ای که پس از دهه‌ها سوءمدیریت رخ داده»، پرداخت و افزود: «این فلاکت می‌تواند به شعله‌ور شدن اعتراضات مردمی بینجامد.»

واشینگتن‌پست در عین حال به سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت اشاره کرد و نوشت: «مراجع مذهبی کوشیده‌اند تا کمی از فشارها بکاهند؛ برای نمونه، با برخورد ملایم‌تر با زنان در خصوص حجاب و چشم‌پوشی از موتورسواری آن‌ها. اما این نشانه‌های کوچک از باز شدن درها، در حقیقت سرکوب خونین مخالفان را پنهان می‌کند.»

خبرگزاری رویترز ۲۲ آبان گزارش داد در حالی‌ که نشانه‌هایی از کاهش سختگیری‌های اجتماعی در شهرهای مختلف ایران دیده می‌شود، حکومت هم‌زمان دامنه سرکوب سیاسی را گسترده‌تر کرده است.