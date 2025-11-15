Saturday, Nov 15, 2025

صفحه نخست » چاقوکشی در رختکن تیم فوتبال پاس

passfc.jpg🔻فارس گزارش داده باشگاه پاس همدان درپی حمله امین و رضا کاشفی، دو برادر عضو تیم فوتبال پاس همدان به همراه رضا درویش، دیگر بازیکن پاس، به روزبه سینکی، دروازه‌بان این تیم، در رختکن، قرارداد این سه بازیکن یک‌طرفه فسخ و به نهادهای مربوط معرفی شدند.

🔹در این گزارش آمده: «امین و رضا کاشفی به همراه رضا درویش، در جریان این درگیری به روزبه سینکی، دروازه‌بان پاس حمله کرده و او را مضروب کردند. آن‌ها پس از آن به ساختمان باشگاه پاس حمله کرده و باعث تخریب و تنش در محل باشگاه شدند. امروز باشگاه پاس همدان قرارداد این بازیکنان حاشیه‌ساز و جنجالی را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کرد و پرونده این درگیری را در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار داد.»

🔹در گزارش فارس درباره درگیری آمده بود: «در جریان این درگیری‌ها شیشه‌های رختکن این تیم شکسته شده و حتی حمله با سلاح سرد هم گزارش شده است. گفته می‌شود این درگیری عجیب بر سر بازوبند کاپیتانی تیم پاس همدان بوده است.»

🔹این اتفاق در حاشیه دیدار پاس همدان و چوکای تالش از رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور رخ داد.

🔹تصویر مربوط به حمله دو برادر به بازیکن دنای یاسوج در هفته‌های گذشته است.

مطلب قبلی...
pencil.jpg
به این مداد نگاه کنید! چگونه اقتصاد ایران ویران شد
مطلب بعدی...
series.jpg
پیگرد قضایی شرکت‌کنندگان «عشق ابدی» و «زن روز»

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar15-1.jpg
چهره‌های مشهور در مراسم یادبود همایون ارشادی
daily15-2.jpg
پشت صحنه کنسرت مهران مدیری در دبی
one15.jpg
۷ نوع سرفه و راه‌های تشخیص و درمان هرکدام
oholic15.jpg
هضم غذا های مختلف در معده چقدر طول می کشد؟
daily15.jpg
دیدار مهناز افشار با خواهرش محبوبه بعد از دوسال
goftar15.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم شهر با حضور هنرمندان در برج میلاد
goftar14.jpg
مرجان شیرمحمدی؛ از بازیگری و نویسندگی تا ازدواج با کارگردان معروف سینما
gdaily.jpg
آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد

از سایت های دیگر

زمان انتخاب، شاهزاده رضا پهلوی و رهبری دوران گذار
خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟
ده عامل شگفت‌انگیزی که بی‌سر و صدا به قلب آسیب می‌زنند
کشف جدید دانشمندان راه را برای ارگاسم‌های پیاپی و بدون نیاز به استراحت مردان هموار می‌کند

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
onenews1.jpg
عباس پشمی سردسته الواط اصفهان
newso_040819.jpg
موارد آرایشی که مردها دوست ندارند!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy