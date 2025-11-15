🔻فارس گزارش داده باشگاه پاس همدان درپی حمله امین و رضا کاشفی، دو برادر عضو تیم فوتبال پاس همدان به همراه رضا درویش، دیگر بازیکن پاس، به روزبه سینکی، دروازهبان این تیم، در رختکن، قرارداد این سه بازیکن یکطرفه فسخ و به نهادهای مربوط معرفی شدند.
🔹در این گزارش آمده: «امین و رضا کاشفی به همراه رضا درویش، در جریان این درگیری به روزبه سینکی، دروازهبان پاس حمله کرده و او را مضروب کردند. آنها پس از آن به ساختمان باشگاه پاس حمله کرده و باعث تخریب و تنش در محل باشگاه شدند. امروز باشگاه پاس همدان قرارداد این بازیکنان حاشیهساز و جنجالی را بهصورت یکطرفه فسخ کرد و پرونده این درگیری را در اختیار نهادهای ذیربط قرار داد.»
🔹در گزارش فارس درباره درگیری آمده بود: «در جریان این درگیریها شیشههای رختکن این تیم شکسته شده و حتی حمله با سلاح سرد هم گزارش شده است. گفته میشود این درگیری عجیب بر سر بازوبند کاپیتانی تیم پاس همدان بوده است.»
🔹این اتفاق در حاشیه دیدار پاس همدان و چوکای تالش از رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور رخ داد.
🔹تصویر مربوط به حمله دو برادر به بازیکن دنای یاسوج در هفتههای گذشته است.
