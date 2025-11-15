Saturday, Nov 15, 2025

صفحه نخست » تهدید به مرگ ملکه زیبای اسرائیل پس از "نگاه مخصوص" به نماینده فلسطین در مسابقات دختر شایسته جهان

ایندیپندنت فارسی - ملکه زیبایی اسرائیل به روزنامه واشنگتن پست گفت که پس از نگاه کردن به دختر فلسطینی روی صحنه در مراسم انتخاب دختر شایسته جهان در هفته گذشته، تهدید به مرگ شده است.

shirazlarge.jpgاین «نفرت افسارگسیخته» درست پس از آن رخ داد که ویدئویی از مسابقه دخترشایسته جهان در تایلند که ظاهرا ملانی شیراز، دختر شایسته ۲۷ ساله اسرائیل را در حال نگاه کردن به نادین ایوب، دختر ۲۷ ساله فلسطین که در نزدیکی او بود نشان می‌داد و به سرعت در فضای مجازی پخش شد.

شیراز، وکیل سابق دانشگاه برکلی، روز جمعه ۲۳ آبان از تایلند به روزنامه واشنگتن پست گفت: «این نه تنها تهدید به مرگ، بلکه تهدید به تجاوز جنسی نیز هست. من قبلا یهودستیزی را تجربه کرده بودم، اما فکر نمی‌کردم اینقدر بد باشد.»

این ملکه زیبایی اسرائیل در طول هفته گذشته پیام‌های زننده‌ای از معترضان خشمگین طرفدار فلسطین در رسانه‌های اجتماعی خود دریافت کرده است، از جمله پیامی که نوشته شده بود: «هیتلر باید کار را تمام می‌کرد.»

شیراز گفت: «این خیلی منزوی‌کننده است. من سطحی از نفرت را تجربه می‌کنم که هیچ‌کس تجربه نخواهد کرد. داشتن امنیت بیشتر یک تجربه عادی نیست.»

به گفته شیراز، ویدئویی غیررسمی که در حساب کاربری رسانه‌های اجتماعی دختر شایسته فلسطین - که به عنوان یک کانادایی ساکن دبی و نماینده دولت فلسطین - منتشر شده ، به طرز فریبنده‌ای ویرایش شده بود.

