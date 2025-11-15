Saturday, Nov 15, 2025

صفحه نخست » احمدی‌نژاد در کمین است تا به قدرت برگردد / نفوذ او در بین مردم بیشتر از رضا پهلوی است

za.jpgاحمد زیدآبادی:

🔺احمدی‌نژاد سکوت معنادار کرده اما مترصد فرصتی است تا دوباره وارد صحنه قدرت شود.

🔺او در بحران‌ها اظهار نظر محدود می‌کند اما پیام می‌فرستد که از اوضاع ناراضی است و هنوز دورش تمام نشده.

🔺احمدی‌نژاد تیم اولیه‌اش را از دست داده اما دایره‌ای از وفادارانی دارد که فعالیتش را پوشش می‌دهند.

🔺او تاکتیک‌های سیاسی را خوب می‌فهمد و موقعیت‌های مناسب برای ظهور مجدد را شناسایی می‌کند.

🔺در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی، احتمال دارد احمدی‌نژاد برخلاف تصور همه، جایگاه فعالی پیدا کند و رقابت‌های آینده را شکل دهد.

***

مطلب قبلی...
passfc.jpg
چاقوکشی در رختکن تیم فوتبال پاس
مطلب بعدی...
hm.jpg
دورهمی بازیگران صداوسیما در یک مهمانی مشترک با کمک هوش مصنوعی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar15-1.jpg
چهره‌های مشهور در مراسم یادبود همایون ارشادی
daily15-2.jpg
پشت صحنه کنسرت مهران مدیری در دبی
one15.jpg
۷ نوع سرفه و راه‌های تشخیص و درمان هرکدام
oholic15.jpg
هضم غذا های مختلف در معده چقدر طول می کشد؟
daily15.jpg
دیدار مهناز افشار با خواهرش محبوبه بعد از دوسال
goftar15.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم شهر با حضور هنرمندان در برج میلاد
goftar14.jpg
مرجان شیرمحمدی؛ از بازیگری و نویسندگی تا ازدواج با کارگردان معروف سینما
gdaily.jpg
آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد

از سایت های دیگر

کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب
محققان: بارداری بدون نیاز به اسپرم مردان امکانپذیراست
کدام نوشیدنی از ایست قلبی جلوگیری می‌کند
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
onenews1.jpg
عباس پشمی سردسته الواط اصفهان
newso_040819.jpg
موارد آرایشی که مردها دوست ندارند!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy