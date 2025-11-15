احمد زیدآبادی:
🔺احمدینژاد سکوت معنادار کرده اما مترصد فرصتی است تا دوباره وارد صحنه قدرت شود.
🔺او در بحرانها اظهار نظر محدود میکند اما پیام میفرستد که از اوضاع ناراضی است و هنوز دورش تمام نشده.
🔺احمدینژاد تیم اولیهاش را از دست داده اما دایرهای از وفادارانی دارد که فعالیتش را پوشش میدهند.
🔺او تاکتیکهای سیاسی را خوب میفهمد و موقعیتهای مناسب برای ظهور مجدد را شناسایی میکند.
🔺در شرایط بیثباتی سیاسی و اجتماعی، احتمال دارد احمدینژاد برخلاف تصور همه، جایگاه فعالی پیدا کند و رقابتهای آینده را شکل دهد.
زیدآبادی: احمدینژاد در کمین است تا به قدرت برگردد/ نفوذ احمدینژاد در بین مردم بیشتر از سلطنتطلبهاست-- gooya (@gooyanews) November 15, 2025
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاحطلب:
🔺احمدینژاد سکوت معنادار کرده اما مترصد فرصتی است تا دوباره وارد صحنه قدرت شود.
🔺او در بحرانها اظهار نظر محدود میکند اما پیام می... pic.twitter.com/hzIjDFI1CF
***
چاقوکشی در رختکن تیم فوتبال پاس