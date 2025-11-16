ایران اینترنشنال - مجمع آکسفورد، یکی از قدیمی‌ترین انجمن‌های دانشجویی بریتانیا، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن، اسرائیل به‌عنوان «تهدیدی بزرگ‌تر برای ثبات منطقه‌ای نسبت به ایران» معرفی شده است.

به گزارش روزنامه بریتانیایی تلگراف، اعضای این مجمع به این قطعنامه رای داده‌اند و نشریه جویش کرونیکل نیز گزارش داد که این رای «قاطع» بوده است.

بر اساس گزارش تلگراف، سال گذشته نیز مجمع آکسفورد با اکثریت ۲۷۸ رای در مقابل ۵۹ رای، تصویب کرد که «اسرائیل یک دولت آپارتاید است که مسئول نسل‌کشی است».

اسرائیل بارها قویا چنین اتهاماتی را رد کرده است.

اظهارات نخست‌وزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی

به نوشته تلگراف، در مناظره‌ای که شامگاه پنج‌شنبه شب بین هلیل نوئر، مدیر اجرایی سازمان «دیده‌بان سازمان ملل»، و محمد اشتیه، نخست‌وزیر سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزار شد، اشتیه گفت: «اسرائیل یک دولت استعماری توسعه‌طلب است که توسط قدرت‌های استعماری ایجاد شده.»

اشتیه در ادامه اسرائیل را «دولت طرد شده‌ای» توصیف کرد که «باید متوقف شود».

او که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ در مقام نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی بود، گفت که برخی قانونگذاران اسرائیلی معتقدند مرزهای این کشور باید از نیل تا فرات کشیده شود. او نتیجه گرفت: «همه ما باید بگوییم که اسرائیل بزرگ‌ترین عامل بی‌ثباتی در منطقه است».

هشدار مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل نسبت به «وارونه‌سازی واقعیت»

در واکنش به این قطعنامه، نوئر استدلال کرد که چنین ادعایی «وارونه‌سازی واقعیت» است.

او گفت: «ثبات منطقه‌ای با این سنجیده می‌شود که چه کسی جنگ را آغاز می‌کند، نه اینکه چه کسی آن را متوقف می‌کند».

مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل افزود: «اسرائیل در پنج کشور عربی گروه‌های تروریستی را مسلح نمی‌کند، رژیم ایران این کار را می‌کند. کل خاورمیانه این را می‌داند و به همین دلیل است که کشورهای عربی به‌طور مخفیانه برای بقای خود به اسرائیل تکیه می‌کنند.»

او گفت: «یکی از قوی‌ترین نمونه‌ها زمانی بود که رژیم اسلامی ایران حمله‌ای بی‌سابقه به مردم اسرائیل با ۱۷۰ پهپاد، ۳۰ موشک کروز و بیش از ۱۲۰ موشک بالستیک انجام داد.»

نوئر ادامه داد: «اینکه کشورهای عربی با ترکیبی از رهگیری‌های نیروی هوایی واکنش نشان دادند... یک رای واقعی در مورد قطعنامه امشب است. کشورهای عربی می‌دانند که اسرائیل یک شریک در بقاست و رژیم اسلامی ایران یک تهدید وجودی است.»

In my debate tonight at the Oxford Union, I said that their proposition--"Israel is a greater threat to regional stability than Iran"--struck me as deep satire, but then I recalled that 501 of their members voted to back the student chair who cheered the killing of Charlie Kirk. -- Hillel Neuer (@HillelNeuer) November 13, 2025

مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان سازمان ملل بعدا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در مناظره امشب در مجمع آکسفورد، گفتم که ادعای آن‌ها مبنی بر اینکه اسرائیل تهدیدی بزرگ‌تر برای ثبات منطقه‌ای نسبت به ایران است، برای من طنز عمیقی به نظر می‌رسید، اما سپس یادم آمد که ۵۰۱ نفر از اعضای آن‌ها به حمایت از رییس مجمع دانشجویی که برای کشته شدن چارلی کرک شادی کرد، رای دادند.»

ماه گذشته، جورج آباراونه، رییس مجمع آکسفورد، پس از واکنش‌های شدید نسبت به خرسندی ظاهری او از تیراندازی به کرک، از سمت خود کنار گذاشته شد.

او پیام‌هایی به اشتراک گذاشته بود که در آنها به نظر می‌رسید از حمله مرگبار به این اینفلوئنسر راست‌گرای آمریکایی خوشحال شده‌ بود.