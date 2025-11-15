محمدجواد ظریف: ایران با فرهنگ و هنر به دنبال فتح جهان بوده نه با حمله نظامی

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی گفت که ایران هیچ گاه به دنبال‌ فتح جهان‌ با حمله‌ نظامی، بلکه با فرهنگ و هنر دنبال‌ آن بوده است و این هدف «پس از انقلاب اسلامی بعد انگیزشی جدیدی پیدا کرد.»

خبرنامه گویا - در این روزگار پرهیاهو، ظریفِ ما دوباره با نرمی خاصِ بیانش، تیر خلاص را نه به دشمنان که به منطق و حافظهٔ تاریخی مردم شلیک کرد. او با اعتمادبه‌نفسی تحسین‌برانگیز فرمود که ایران هیچ‌وقت دنبال فتح جهان با جنگ نبوده و همیشه با «فرهنگ و هنر» پیش‌روی کرده است؛ البته لابد منظورشان همان فرهنگی است که هر وقت لازم شد، با چند پهپاد و موشک و «محور مقاومت» کمی تزئین می‌شود تا پیام هنری‌اش بهتر منتقل گردد.

در ادامه‌ی شاهکار بیانی، جناب ظریف توضیح دادند که حزب‌الله و حماس زمانی شکل گرفتند که ایران «ضعیف» بود؛ یعنی لابد امروز که قوی شده، دیگر نیازی ندارد، مگر برای ادامهٔ همان تلاش هنری جهت فتح جهان. اینکه این گروه‌ها در میدان‌های مختلف بیشتر به تجهیزات نظامی معروف‌اند تا کنسرت و گالری هنر معاصر، حتماً سوءتفاهمی است که بخش فرهنگی جهان باید رفعش کند.

ایشان سپس اروپایی‌ها را متهم کردند که خود را مرکز اخلاق دنیا می‌دانند و ایران‌هراسی می‌کنند. این بخش البته قابل درک است؛ غربی‌ها هنوز نفهمیده‌اند وقتی قایق‌های تندرو از کنار ناوهایشان رد می‌شوند، این یک «پرفورمنس آرت» است و نه یک مانور نظامی. اگر این سوءبرداشت جهانی اصلاح شود، شاید جشنواره کن هم بخش ویژه «هنرهای مقاومت» را به برنامه‌هایش اضافه کند.

و در پایان، ظریف امنیت منطقه را «بازی روایت» خواند؛ بازی‌ که ظاهراً سال‌هاست با ترکیبی از روایت، موشک، شبه‌نظامی و کمی موسیقی سنتی اداره می‌شود. شاید حق با او باشد: جهان اگر این «دروغ‌ها» را افشا نکند، همچنان فکر می‌کند ایران درگیر جنگ و تنش است؛ در حالی که واقعیت چیزی نیست جز یک پروژه عظیم فرهنگی که فقط کمی صدای انفجار دارد.

ظریف: ایران هیچ‌وقت بدنبال فتح جهان با نیروی نظامی نبود، ما با حافظ و سعدی و مولانا جهان را فتح کردیم



