از نظر دفاعی خیلی قوی‌تر از ۱۳ژوئن هستیم؛ غربی‌ها تصمیم بگیرند، هم آماده مذاکره هستیم هم جنگ

یورونیوز - عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت که حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه ژوئن در واقع «حمله به دیپلماسی» بود و «اگرچه تاسیسات تخریب می‌شوند و تجهیزات نابود می‌شوند، اما اراده مردم و تکنولوژی از بین رفتنی نیست.»

آقای عراقچی روز یکشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان ۱۴۰۴) با اشاره به سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت: وی با دکترین «صلح از طریق قدرت» به کاخ سفید آمد، اما این دکترین در عمل به «رمز عملیات و پوششی برای چارچوب جدیدی به نام هژمونی از طریق زور عریان» تبدیل شد.

وی در نشستی در تهران تحت عنوان «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم» افزود که آمریکا دیگر تمایلی به رفتار بر اساس ملاحظات معتبر سیاسی یا حقوق بین‌الملل ندارد و تنها هدفش «برنده بودن» است. به گفته او، این رویکرد، «بازگشت به قانون جنگل در عرصه بین‌المللی» است که بر مبنای آن، وزیر دفاع به وزیر جنگ تغییر نام پیدا می‌کند و انجام آزمایش‌ سلاح‌های هسته‌ای دوباره در دستورکار قرار می‌گیرد.

وزیر امور خارجه ایران گفت که «حقیقت آن است که وقتی اسرائیل در تاریخ ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) به دستور و هدایت رئیس جمهور آمریکا به ایران حمله کرد، اولین بمب‌ها به سوی میز مذاکرات ایران و آمریکا شلیک شد، مذاکراتی که پنج دور آن برگزار شده و دور ششم برای دو روز بعد یعنی ۲۵ خرداد تنظیم شده بود. دیپلماسی اولین قربانی جنگ ۱۲ روزه بود.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا روز ششم نوامبر (۱۵ آبان ۱۴۰۴) اعلام کرد در عملیات تهاجمی اسرائیل علیه ایران نقش فرماندهی داشته است. آقای ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که او «کاملا در کنترل» عملیات نظامی ماه ژوئن بوده است.