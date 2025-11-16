از نظر دفاعی خیلی قویتر از ۱۳ژوئن هستیم؛ غربیها تصمیم بگیرند، هم آماده مذاکره هستیم هم جنگ
یورونیوز - عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت که حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه ژوئن در واقع «حمله به دیپلماسی» بود و «اگرچه تاسیسات تخریب میشوند و تجهیزات نابود میشوند، اما اراده مردم و تکنولوژی از بین رفتنی نیست.»
آقای عراقچی روز یکشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان ۱۴۰۴) با اشاره به سیاستهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت: وی با دکترین «صلح از طریق قدرت» به کاخ سفید آمد، اما این دکترین در عمل به «رمز عملیات و پوششی برای چارچوب جدیدی به نام هژمونی از طریق زور عریان» تبدیل شد.
وی در نشستی در تهران تحت عنوان «حقوق بینالملل تحت تهاجم» افزود که آمریکا دیگر تمایلی به رفتار بر اساس ملاحظات معتبر سیاسی یا حقوق بینالملل ندارد و تنها هدفش «برنده بودن» است. به گفته او، این رویکرد، «بازگشت به قانون جنگل در عرصه بینالمللی» است که بر مبنای آن، وزیر دفاع به وزیر جنگ تغییر نام پیدا میکند و انجام آزمایش سلاحهای هستهای دوباره در دستورکار قرار میگیرد.
وزیر امور خارجه ایران گفت که «حقیقت آن است که وقتی اسرائیل در تاریخ ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) به دستور و هدایت رئیس جمهور آمریکا به ایران حمله کرد، اولین بمبها به سوی میز مذاکرات ایران و آمریکا شلیک شد، مذاکراتی که پنج دور آن برگزار شده و دور ششم برای دو روز بعد یعنی ۲۵ خرداد تنظیم شده بود. دیپلماسی اولین قربانی جنگ ۱۲ روزه بود.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا روز ششم نوامبر (۱۵ آبان ۱۴۰۴) اعلام کرد در عملیات تهاجمی اسرائیل علیه ایران نقش فرماندهی داشته است. آقای ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران گفت که او «کاملا در کنترل» عملیات نظامی ماه ژوئن بوده است.
وضعیت دفاعی ایران از زبان عراقچی و مسیر پیشرو
وزیر امور خارجه ایران افزود که «جنگ ایران در دفاع از حملههای آمریکا و رژیم صهیونیستی [اسرائیل] و شماری از دیگر کشورها بود که نامشان را نمیبرم.»
وی اضافه کرد: «آنها در رسیدن به همه اهداف ناکام ماند و ایران موفق شد در روز اول جنگ ظرف چند ساعت خود را آماده دفاع کند و به صورت محکم از خود دفاع کند؛ این دفاع هر روز قویتر شد. میگویند که آسمان ایران در اختیار اسرائیل بود، اما نمیگویند که آسمان اسرائیل هم در اختیار موشکهای ما بود.»
آقای عراقچی تصریح کرد که تکنولوژی هستهای ایران که قصد نابودی آن را داشتند برجای خود است؛ تاسیسات و تجهیزات نیز مجددا ساخته میشوند.»
دیپلمات ارشد ایران گفت: «ما اکنون چند ماه پس از تجاوز ۱۲ روزه با اطمینان میگویم که به لحاظ دفاعی به مراتب قویتر از ۱۳ ژوئن هستیم. ما از این جنگ درسهای زیادی گرفتیم و نقاط ضعف و قوت خود و دیگران را یافتیم. در صورت تکرار جنگ بهتر از دور قبلی قادر به دفاع از خود هستیم. دشمنان ما تصور غلطی از توان ما در دفاع از خود داشتند. آمادگی ما در برابر جنگ مهمترین عامل بازدارنده جنگ است.»
وزیر امور خارجه ایران در پایان گفت که «ما دو تجربه مذاکرات ۲۰۱۵ و جنگ ۱۲ روزه را داریم؛ این دو تجربه مقابل چشمان ماست؛ غربیها باید انتخاب کنند که کدام تجربه را ملاک قرار میدهند. ما برای هر دو مسیر آمادهایم.»
اظهارات آقای عراقچی در حالی مطرح میشود که هیئت تحریریه روزنامه آمریکایی واشنگتنپست روز شنبه در مقالهای تحت عنوان «راهبرد گمشده آمریکا در قبال ایران» نوشت که «بهترین مسیر پیش رو [برای آمریکا و غرب]، حفظ تهدید معتبر استفاده از نیرو، اعمال فشار اقتصادی شدید و نشان دادن آمادگی برای مذاکره است.»