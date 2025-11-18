Tuesday, Nov 18, 2025

صفحه نخست » دو کارشناس آمریکایی: جمهوری اسلامی فرسوده با سرنوشتی شبیه اتحاد جماهیر شوروی روبه‌رو است

II.jpgایران اینترنشنال - دو کارشناس برجسته در یک نشست ایران‌اینترنشنال گفتند شکست‌های نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی طی سال جاری، پس از تحمل ضرباتی سنگین در جنگ با اسرائیل و آمریکا و رویارویی با موج تازه‌ای از تحریم‌ها تشدید شده و شباهت‌هایی با روزهای افول اتحاد جماهیر شوروی پیدا کرده است.

نورمن رول، که بیش از ۳۰ سال در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) خدمت کرده و زمانی مسئول میز ایران بود، در این برنامه که دوشنبه ۲۶ آبان از سوی شبکه‌ ایران‌اینترنشنال، با اجرای فرداد فرحزاد برگزار شد، گفت: «فکر می‌کنم آدم‌هایی در حکومت ایران هستند که در خلوت خود می‌گویند ما یک رژیم رو به زوال هستیم.»

او افزود: «آنها می‌گویند ما خیلی از اتحاد جماهیر شوروی در روزهای پایانی‌اش دور نیستیم. قرار نیست وقتی رهبر فعلی بمیرد، رهبری ما نیز با او در گور بخوابد. آنها می‌‌گویند ما می‌خواهیم تداوم داشته باشیم. چطور این دکمه‌ها را تنظیم کنیم؟ چطور این بازی را پیش ببریم؟»

مارک دوبوویتز، مدیرعامل اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، نیز در این برنامه گفت: «این سخن به معنای آن نیست که جمهوری اسلامی همان شوروی است یا سال ۲۰۲۵ همان سال ۱۹۸۹ است، اما همان‌طور که می‌گویند، تاریخ تکرار نمی‌شود، بلکه پژواک می‌یابد. باید به یاد داشت که ما در دورانی بزرگ شدیم که اتحاد شوروی شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید.»

دوبوویتز تغییر رویکرد تهران در برخی مسائل اجتماعی را به تلاش‌های میخاییل گورباچف، آخرین رهبر شوروی، برای اجرای اصلاحات محدود تشبیه کرد؛ تلاش‌هایی که با هدف نجات نظام انجام شد اما به فروپاشی آن انجامید.

در حملات غافلگیرانه اسرائیل در خرداد ماه ده‌ها فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی و متخصصان برنامه هسته‌ای ایران کشته شدند و بخش بزرگی از پدافند هوایی ایران از کار انداخته شد. آمریکا نیز با حمله به سه سایت هسته‌ای ایران وارد جنگ شد و پس از آن آتش‌بس برقرار کرد.

در ماه‌های پس از جنگ، بن‌بست بر سر برنامه هسته‌ای مورد مناقشه ایران تشدید شده است، زیرا دولت آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تحریم‌ها را افزایش داده و قدرت‌های اروپایی نیز روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را فعال کرده‌اند.

مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال

با شدت گرفتن فشار اقتصادی، حاکمان جمهوری اسلامی در اجرای قوانین حجاب سختگیری کمتری نشان می‌دهند، اما هم‌زمان، بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری، میزان اعدام‌ها و بازداشت‌ها افزایش یافته و بر شدت سرکوب مخالفان و محدودیت بر آزادی بیان افزوده‌ شده است.

رول در این نشست گفت: «چیزی شبیه شورویِ اواخر دهه ۱۹۸۰ وجود دارد. چه کسی در سال ۱۹۸۸ به انقلاب بزرگ شوروی باور داشت؟ این حکومت با پوسیدگی روبه‌روست. پوسیدگی‌ای که اجتناب‌ناپذیر است.»

«تغییر رژیم»

در اوج جنگ، رهبران آمریکا و اسرائیل هر دو تمایل خود را برای سرنگونی نظام حاکم ایران ابراز کرده بودند، اما آتش‌بسی که از سوی ترامپ برقرار شد این احتمال را به تاخیر انداخت.

دوبوویتز گفت اسرائیل همچنان مصمم است دشمن اصلی خود در منطقه را ریشه‌کن کند.

او گفت: «پس از سال‌ها، سرنگونی رژیم در ایران اکنون یک ستون مرکزی در استراتژی اسرائیل است. فکر می‌کنم حملات هفتم اکتبر همه‌چیز را تغییر داد. این یعنی: ما دیگر نمی‌توانیم با جمهوری اسلامی زندگی کنیم. ما می‌دانیم که خامنه‌ای به نابودی ما متعهد است.»

رول اما تاکید کرد که تردید دارد قدرتی خارجی بتواند تغییر بنیادینی در ایران ایجاد کند.

او گفت: «مطمئن نیستم هیچ کشور خارجی بتواند کل این سازه را دگرگون کند، اما به‌یقین کشوری مانند آمریکا می‌تواند و باید هر حمایتی را که ممکن است ارائه دهد تا مردم ایران بتوانند این ساختار را مطابق نیازهای خود و برای آینده‌ای بهتر، از درون تغییر دهند.»

جمهوری اسلامی، اسرائیل و غرب را به تلاش برای سرنگونی نظام متهم می‌کند و بقای خود را نتیجه حمایت مردمی و «مقاومت در برابر تجاوز خارجی» می‌داند.

جمهوری اسلامی به‌تازگی بیلبوردی در میدان انقلاب تهران نصب کرده‌ است که در آن صدام حسین و معمر قذافی در حالی که درون تاج مجسمه آزادی آمریکا زندانی شده‌اند نشان می‌دهد؛ نمادی از «سرنوشت دیکتاتورهایی که قربانی مداخلات آمریکا شدند».

رول گفت: «آنها با یک حمله آمریکا یا اسرائیل سقوط نکردند. آنها با یک ضربه جراحی از سوی آمریکا به چند سایت هسته‌ای در ایران سقوط نکردند.»

دوبوویتز نیز تایید کرد که اصطلاح «تغییر رژیم» در واشینگتن نامحبوب است.

او افزود: «ما به خاطر تجربه‌مان در عراق و افغانستان، از عبارت تغییر رژیم خوشمان نمی‌آید، هرچند هیچ‌کس از اعزام ۵۰۰ هزار نیروی زرهی آمریکا برای حمله به ایران صحبت نمی‌کند. در واقع، آنچه امروز مورد بحث قرار می‌گیرد «استراتژی ریگان» است؛ روشی که رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ با موفقیت به کار گرفت: افزایش حداکثری حمایت از مخالفان رژیم و اعمال بیشترین فشار ممکن بر خود رژیم.»

مطلب قبلی...
unvote.jpg
شورای امنیت پیش نویس قطعنامه آمریکا در مورد غزه را تصویب کرد + واکنش ترامپ
مطلب بعدی...
16topB.jpg
بیانیه آبان ۹۸ و دماسنجِ رنجِ «مستضعفان»

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar17-1.jpg
عنوان ملکه تناسب اندام به یک مدل و اینفلوئنسر ایرانی رسید
one17.jpg
نقش هانی کرده در تیم استقلال و ارتباط او با برخی سلبریتی ها چیست
daily17.jpg
رونمایی از کتاب " استادان بازیگری " ، نوشته ی " ریچارد برستوف " و ترجمه ی " پیمان معادی "
oholic17.jpg
پلمب رستوران و بازداشت بهادر وحشی در ترکیه
goftar17.jpg
تصاویر ریحانه پارسا برای یک برند ایرانی
daily.jpg
عروس جو بایدن کیست و چگونه همسر هانتر بایدن شد؟
one16.jpg
تصاویری که غزال رجبیان همسر مهران مدیری از کنسرت دبی منتشر کرد
goftar16.jpg
مراسم خاکسپاری خواهر محمود احمدی‌ نژاد در بهشت زهرا

از سایت های دیگر

چرا فیل‌ها از زنبورها متنفرن
هفت دلیل تمایل زنان و مردان به شریک جوان‌تر
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
دوران محمدرضاشاهی؛ انقلاب علیه فئودال‌ها

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
goftar29-2.jpg
زندگی همسر یاسر عرفات و دخترش در پاریس و جزیره مالت
onenews88.jpg
کلک های تبلیغاتی برای گول زدن خریداران

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy